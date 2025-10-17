Serie C Girone A: doppietta La Gumina, l’Inter U23 batte l’Alcione. Vince anche il Novara. Risultati finali e classifica aggiornata
Prosegue la marcia nel Girone A di Serie C, giunto alla sua decima giornata, con due successi di misura ma significativi: l’Inter U23 espugna il campo dell’Alcione Milano, mentre il Novara trova tre punti fondamentali contro l’Arzignano.
Inter U23, colpo esterno contro l’Alcione: 2-1 a Milano
Prestazione solida della formazione nerazzurra che si impone per 2-1 in trasferta. A decidere il match sono due reti nel primo tempo: La Gumina apre le marcature al 41’, seguito dal raddoppio di Marconi nei minuti di recupero (45’+3). L’Alcione accorcia le distanze all’82’ con una rete di Marconi (omonimo), ma la rimonta non si completa. L’Inter U23 conferma il buon momento e si affaccia con fiducia alla parte centrale di stagione.
Novara-Arzignano 1-0, decide Lanini
Successo importante anche per il Novara, che al “Piola” supera l’Arzignano per 1-0. Partita combattuta e decisa da un lampo di Lanini al 63’: l’attaccante piemontese risolve una gara equilibrata con un destro preciso. Tre punti preziosi per i padroni di casa, che cercano continuità in un campionato fin qui altalenante.
La classifica aggiornata
Vicenza 25
Lecco 21
Brescia 18
Inter U23 18
Alcione Milano 17
Albinoleffe 12
Pro Vercelli 12
Pergolettese 11
Trento 11
Virtus Verona 10
Giana Erminio 10
Novara 10
Dolomiti Bellunesi 10
Ospitaletto 9
Cittadella 9
Renate 9
Arzignano 9
Lumezzane 6
Pro Patria 4
Triestina -8