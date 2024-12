Serie C Girone B: botta e risposta tra Campobasso e Milan U23, all’intervallo è 1-1

Termina il primo tempo del match di Serie C Girone B tra Campobasso e Milan U23. Partono meglio i padroni di casa. Il Campobasso prende immediatamente il dominio del campo, mettendo in seria difficolta il Milan. Di Nardo al 7′ è il più lesto di tutti a spedire la palla in rete sbloccando la gara. I rossoneri provano a reagire ma trovano un avversario ben organizzato e attento in tutte le fasi. Il gol del pari arriva comunque: Stalmach al 31′ fa 1-1.

