Greco presenta Cosenza-Frosinone: «Dobbiamo aspettarci una partita difficile»

In vista della prossima sfida di campionato tra Cosenza e Frosinone, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico Greco per presentare la sfida:

«Questo è un campionato molto equilibrato e per questo motivo bisogna mantenere una stabilità emotiva e di consapevolezza su ciò che dobbiamo andare a fare. La vittoria con il Cesena, non ha spostato minimamente quello che è il nostro modo di pensare e di lavorare durante la settimana. Questa come molte altre partite che abbiamo giocato è una gara importante. Dobbiamo rimanere stabili sapendo che il Cosenza è una squadra che mette in difficoltà tutti in un ambiente molto caldo. La classifica è corta e può cambiare da un momento all’altro, ma sono sicuro che mantenendo una costanza di atteggiamento, si potranno centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. La vittoria consolida tante certezze ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo continuare a migliorare. Per quanto riguarda il Cosenza, senza penalizzazione sarebbe in zona playoff. È una squadra che ha giocatori molto forti, dovremmo essere disposti a soffrire e sopperire ai momenti di difficoltà. Abbiamo grande rispetto per il Cosenza, ma ovviamente servirà anche essere concentrati su noi stessi e su quello che vogliamo diventare. Abbiamo le nostre armi ma dobbiamo aspettarci una partita difficile».