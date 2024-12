Carrarese verso il Palermo: il report dell’allenamento odierno

Manca sempre meno per Carrarese-Palermo, i rosanero scenderanno in campo al “Dei Marmi” sabato 7 dicembre alle ore 15.00. La Carrarese oggi ha svolto una doppia seduta e il club ha reso noto il report odierno mediante il seguente comunicato:

“Nella giornata odierna, la squadra apuana ha svolto una doppia seduta d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.

Nella sessione mattutina, la squadra, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico, ha svolto una fase di riscaldamento a secco, seguita successivamente da esercitazioni sulle palle inattive.

Nella seduta pomeridiana, gli azzurri hanno svolto una prima fase di riscaldamento a secco seguita da esercitazioni tattiche volte allo studio di azioni di gioco in vista del prossimo impegno.

Gli apuani svolgeranno l’allenamento di rifinitura nella giornata di domani, in vista del match in programma sabato alle ore 15:00 contro il Palermo presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara”.