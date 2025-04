Serie C Girone A: vittoria per il Lecco, pari all’ultimo respiro tra Pro Vercelli e Pro Patria. La classifica aggiornata

Serie C Girone A: vittoria per il Lecco, pari all’ultimo respiro tra Pro Vercelli e Pro Patria

Nel Girone A di Serie C, il Lecco batte l’Albinoleffe 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa sbloccano il risultato al 51′ con Galeandro. L’Albinoleffe trova il pari al 66′ grazie ad Ambrosini, ma al 75′ Frigerio regala il successo al Lecco.

Spettacolare pareggio tra Pro Vercelli e Pro Patria. Gli ospiti si portano avanti al 68′ con Pitou, ma Comi risponde al 78′ riportando il match in equilibrio. All’85′ Citterio sembra regalare la vittoria alla Pro Patria, ma al 94′ è ancora Comi, con una zampata in extremis, a firmare il definitivo 2-2 per la Pro Vercelli.

Risultati finali Girone A:

Lecco-Albinoleffe 2-1

Pro Vercelli-Pro Patria 2-2

La classifica aggiornata:

L.R. Vicenza – 80 punti

Padova – 79 punti

FeralpiSalò – 69 punti

AlbinoLeffe – 56 punti

Atalanta U23 – 54 punti

Renate – 54 punti

Trento – 54 punti

Giana Erminio – 52 punti

Virtus Verona – 51 punti

Novara – 49 punti

Arzignano – 47 punti

Alcione Milano – 46 punti

Lecco – 43 punti

Lumezzane – 41 punti

Pergolettese – 39 punti

Pro Vercelli – 37 punti

Triestina – 36 punti

Pro Patria – 31 punti

Caldiero Terme – 27 punti

Union Clodiense – 21 punti