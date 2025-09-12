Serie C Girone A: Pergolettese corsara a Ospitaletto, pari senza reti tra Arzignano e Giana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Terminano le gare del Girone A di Serie C.

Arzignano e Giana Erminio, pari senza emozioni: 0-0
Pareggio a reti bianche tra Arzignano e Giana Erminio. Gara equilibrata e con poche occasioni, che lascia le due squadre con un punto a testa in classifica.

Colpo Pergolettese: rimonta vincente a Ospitaletto (1-2)
Successo prezioso per la Pergolettese in trasferta. Dore al 35’ porta avanti gli ospiti, ma il pari immediato di Gobbi al 39’ rimette tutto in discussione. Al 75’ Ferradino firma il gol vittoria che consegna tre punti fondamentali ai gialloblù.

