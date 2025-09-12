Serie C Girone C: goleada a Potenza col Crotone, vincono Monopoli e pari tra Foggia e Latina

Terminano le gare del Girone C di Serie C.

Foggia beffato nel finale, col Latina è 1-1

I rossoneri passano in vantaggio al 38’ con D’Amico, ma all’85’ Parigi trova il pareggio per il Latina. Allo Zaccheria finisce in parità.

Spettacolo e gol a Potenza: Crotone rimontato, 3-3

Partita ricca di emozioni al “Viviani”. Crotone avanti 0-2 con Gomez e Zunno, D’Auria accorcia prima dell’intervallo. Nella ripresa ancora Gomez fa 1-3, poi la rimonta lucana con D’Auria e Novella fissa il risultato sul 3-3.

Monopoli cinico, 2-0 sull’Audace Cerignola

Il Monopoli vince e convince: al 17’ un autogol di Visentin sblocca il risultato, al 63’ Fall chiude i giochi per il definitivo 2-0.