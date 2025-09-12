Serie C Girone C: goleada a Potenza col Crotone, vincono Monopoli e pari tra Foggia e Latina

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Terminano le gare del Girone C di Serie C.

Foggia beffato nel finale, col Latina è 1-1
I rossoneri passano in vantaggio al 38’ con D’Amico, ma all’85’ Parigi trova il pareggio per il Latina. Allo Zaccheria finisce in parità.

Spettacolo e gol a Potenza: Crotone rimontato, 3-3
Partita ricca di emozioni al “Viviani”. Crotone avanti 0-2 con Gomez e Zunno, D’Auria accorcia prima dell’intervallo. Nella ripresa ancora Gomez fa 1-3, poi la rimonta lucana con D’Auria e Novella fissa il risultato sul 3-3.

Monopoli cinico, 2-0 sull’Audace Cerignola
Il Monopoli vince e convince: al 17’ un autogol di Visentin sblocca il risultato, al 63’ Fall chiude i giochi per il definitivo 2-0.

Ultimissime

Serie B, Avellino batte il Monza 2-1: decide Russo dopo la rimonta sfiorata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Serie C Girone C: goleada a Potenza col Crotone, vincono Monopoli e pari tra Foggia e Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

Serie C Girone A: Pergolettese corsara a Ospitaletto, pari senza reti tra Arzignano e Giana

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025
Marotta

Abbiamo bisogno della PLUSVALENZA: Inter, affare fatto a Roma | Servono 60 milioni

Marco Fanfani Settembre 12, 2025

Calcagno (AIC): «La Lega Pro si è stabilizzata, ma bisogna tutelare i calciatori»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025