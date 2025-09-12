Serie B, Avellino batte il Monza 2-1: decide Russo dopo la rimonta sfiorata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

L’Avellino conquista tre punti preziosi al Partenio-Lombardi superando il Monza 2-1 al termine di una gara intensa e combattuta.

Gli irpini sbloccano il risultato al 33’ con un episodio rocambolesco: punizione di Sounas, spizzata di Biasci e deviazione sfortunata che porta all’autogol di Azzi. Poco prima dell’intervallo i biancoverdi sfiorano il raddoppio con Missori, fermato in fuorigioco dopo una bella azione personale.

Nella ripresa il Monza prova a reagire, ma al 43’ arriva il raddoppio dell’Avellino: Russo firma una rete spettacolare con una “bicicletta” che fa esplodere la Curva Sud. Gli ospiti non si arrendono e al 47’ accorciano le distanze con Alvarez, al debutto, che trova la zampata vincente per il 2-1.

Nei minuti finali i brianzoli spingono alla ricerca del pari, ma la difesa irpina regge fino al triplice fischio. L’Avellino festeggia così una vittoria di prestigio contro una delle big del campionato, mentre il Monza resta con il rammarico di aver reagito troppo tardi.

La classifica aggiornata:

Cesena – 6

Südtirol – 6

Modena – 6

Frosinone – 6

Carrarese – 4

Venezia – 4

Palermo – 4

Monza – 3

Avellino – 3

Reggiana – 2

Empoli – 2

Mantova – 2

Entella – 2

Juve Stabia – 2

Catanzaro – 1

Bari – 1

Padova – 1

Spezia – 0

Pescara – 0

Sampdoria – 0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

