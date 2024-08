Serie C Girone A: Feralpisalò e Novara non si fanno male, il match termina 0 a 0. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match tra Feralpisalò e Novara, anticipo della prima giornata del Girone A di Serie C. Le due squadre non vanno oltre lo 0 a 0 e si dividono la posta in palio. Partita molto equilibrata nella quale le occasioni non sono mancate, come la traversa degli ospiti colpita da Calcagna nel primo tempo. Incontro combattuto fino al 90′ e, nei minuti finali, Rinaldi compie un miracolo su Agyemang e salva i Leoni del Garda.

Continue Reading