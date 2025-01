Serie C Girone A: autogol sfortunato di Perrotta, Padova sotto 0-1 all’intervallo

Termina il primo tempo del match di Serie C Girone A tra Padova e Pro Vercelli con inizio ore 17.30. Nella prima frazione di gioco. All’intervallo i padroni di casa sono in svantaggio. Nonostante un avvio favorevole ai biancorossi, sono gli ospiti a prendere campo progressivamente. Il gol del vantaggio arriva al 30′: Perrotta è sfortunato a trovare una deviazione decisiva che permette agli avversari di passare in vantaggio. All’intervallo è 0-1.

