Serie C Giorne A: il Padova di Valente e Perrotta pareggia contro il Lumezzane e torna in B! Risultati e classifica finale

Grazie allo zero a zero ottenuto sul campo del Lumezzane, il Padova ha ottenuto la promozione in Serie B. I biancoscudati vincono il Girone A di Serie C terminando la stagione a +3 sul Vicenza, sconfitto per 3 a 1 a Trento. Alla formazione allenata da mister Andreoletti bastava un punto per festeggiare e oggi pomeriggio, in occasione della 38esima e ultima giornata di campionato, è arrivata la certezza matematica. Una gioia anche per Nicola Valente e Marco Perrotta, ex giocatori del Palermo, che hanno fatto parte della promozione del Padova, assente dalla cadetteria per ben sei anni.

Di seguito tutti gli altri risultati e la classifica finale con i verdetti:

Alcione-Giana Erminio 1-2

8′ Palombi (A), 14′ [rig.] Tirelli (G), 55′ Ballabio (G), 90’+3 Morselli (A)

Arzignano Valchiampo-Feralpisalò 1-0

66′ Mattioli

Lecco-Atalanta U23 0-1

70′ Vavassori

Lumezzane-Padova 0-0

Pergolettese-Pro Patria 2-1

4′ Careccia (PE), 9′ Tonoli (PE), 27′ Rocco (PR)

Pro Vercelli-Renate 1-2

9′ e 89′ Calì (R), 70′ Comi (P)

Trento-Vicenza 3-1

6′ e 84′ Anastasia (T), 28′ Rauti (V), 76′ Petrovic (T)

Triestina-Novara 6-0

2′ Fiordilino, 12′ Olivieri, 18′ Braima, 32′ Silvestri, 39′ Fiordilino, 78′ Cortinovis

Union Clodiense-Caldiero Terme 0-1

17′ Nessi

Virtus Verona-Albinoleffe 1-1

77′ Agostinelli (A), 90’+5 Contini (V)

CLASSIFICA FINALE

Padova 86

Vicenza 83

Feralpisalò 72

Albinoleffe 60

Renate 60

Giana Erminio 57

Trento 57

Atalanta U23 57

Virtus Verona 56

Arzignano 53

Novara 52

Alcione 47

Lecco 43

Pergolettese 42

Lumezzane 42

Triestina 39 (-5)

Pro Vercelli 37

Pro Patria 34

Caldiero Terme 33

Union Clodiense 21

VERDETTI:

Padova promosso in Serie B;

Vicenza qualificato ai quarti di finale dei playoff;

Feralpisalò qualificata agli ottavi di finale dei playoff;

Renate, Giana Erminio, Trento, Atalanta U23, Virtus Verona, Arzignano qualificate alla prima fase dei playoff;

Triestina, Pro Vercelli, Pro Patria, Caldiero Terme qualificate ai playout;

Union Clodiense in Serie D