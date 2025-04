Lega Serie B: i complimenti al Padova per la promozione in cadetteria

Il Padova è tornato in Serie B dopo sei anni. I biancoscudati, dopo lo 0 a 0 sul campo del Lumezzane nel match valido per l’ultima giornata del Girone A di Serie C, ottengono il punto necessario che ha garantito la matematica promozione in cadetteria. La Lega Serie B, attraverso i propri profili social, si è congratulata con il club veneto per il traguardo raggiunto: “Il Padova si è appena unito al gruppo Serie B 2025-26. Bentornati”.

