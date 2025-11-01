Serie B: vince 2-0 il Frosinone a Carrara raggiungendo la vetta della classifica, termina 1-1 tra Padova e Sudtirol. La classifica aggiornata

Terminano qui i match del sabato pomeriggio del campionato di Serie BKT. Vittoria esterna per il Frosinone, che vince per 2-0 nel match di Carrara. Termina in parità l’incontro tra Padova e Sudtirol.

A Carrara, dopo un inizio di match molto fisico e con poche emozioni, a sbloccare il match sono gli ospiti con la rete al 41′ su rigore di Calo. Nella seconda frazione di gioco, nonostante l’uomo in meno, i ciociari trovano il raddoppio al 89′ con il gol di Ghedjemis, portando a casa i tre punti.

Un punto a testa nel match tra Padova e Sudtirol. A sbloccare il risultato è al 43′ Merkaj su assist di Molina. Nella ripresa i padroni di casa provano a trovare il pareggio, e ci rescono al 85′ grazie al gol di Bortolussi. Termina dunque 1-1 il match del “Euganeo”

Con questi 3 punti il Frosinone raggiunge la vetta della classifica, mentre la carrarese resta al nono posto. Si dividono la posta in palio Padova e Sudtirol, che restano a metà classifica. La classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Frosinone – 21

Modena – 21

Monza – 20

Cesena – 20

Venezia – 16

Palermo – 16

Avellino – 16

Reggiana – 15

Carrarese – 14

Juve Stabia – 14

Padova – 14

Catanzaro – 12

Südtirol – 11

Empoli – 11

Entella – 10

Bari – 9

Pescara – 8

Spezia – 7

Sampdoria – 7

Mantova – 5