Serie B: vince 2-0 il Frosinone a Carrara raggiungendo la vetta della classifica, termina 1-1 tra Padova e Sudtirol. La classifica aggiornata
Terminano qui i match del sabato pomeriggio del campionato di Serie BKT. Vittoria esterna per il Frosinone, che vince per 2-0 nel match di Carrara. Termina in parità l’incontro tra Padova e Sudtirol.
A Carrara, dopo un inizio di match molto fisico e con poche emozioni, a sbloccare il match sono gli ospiti con la rete al 41′ su rigore di Calo. Nella seconda frazione di gioco, nonostante l’uomo in meno, i ciociari trovano il raddoppio al 89′ con il gol di Ghedjemis, portando a casa i tre punti.
Un punto a testa nel match tra Padova e Sudtirol. A sbloccare il risultato è al 43′ Merkaj su assist di Molina. Nella ripresa i padroni di casa provano a trovare il pareggio, e ci rescono al 85′ grazie al gol di Bortolussi. Termina dunque 1-1 il match del “Euganeo”
Con questi 3 punti il Frosinone raggiunge la vetta della classifica, mentre la carrarese resta al nono posto. Si dividono la posta in palio Padova e Sudtirol, che restano a metà classifica. La classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Frosinone – 21
Modena – 21
Monza – 20
Cesena – 20
Venezia – 16
Palermo – 16
Avellino – 16
Reggiana – 15
Carrarese – 14
Juve Stabia – 14
Padova – 14
Catanzaro – 12
Südtirol – 11
Empoli – 11
Entella – 10
Bari – 9
Pescara – 8
Spezia – 7
Sampdoria – 7
Mantova – 5