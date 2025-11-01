Seria A: cade l’Atalanta a Udine, termina 1-0 per l’Udinese il match del “Bluenergy”. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Termina qui il match tra Udinese e Atalanta. Vincono con il risultato di 1-0 in bianconeri, decide  l’incontro la rete al 40′ minuto di Nicolo Zaniolo.

Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, sono i padroni di casa a prendere la partita in mano. E, dopo alcune occasioni non sfruttate, sbloccano il match al 40′ con la rete di Zaniolo. Nel secondo tempo i Padroni di casa gestiscono il risultato portando a casa i tre punti. Brutta partita per la formazione di Ivan Juric, che termina il match senza aver messo a segno neanche un tiro in porta.

Con questi tre punti l’Udinese si porta a quota 15 punti in classifica. L’Atalanta resta invece a quota 11 punti, occupando l’undicesimo posto. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Napoli – 21

Roma – 21

Inter – 21

Milan – 18

Como – 16

Bologna – 15

Juventus – 15

Udinese – 15

Cremonese – 15

Sassuolo – 14

Atalanta – 13

Lazio – 13

Torino – 12

Cagliari – 12

Parma – 9

Lecce – 7

Pisa – 5

Verona – 5

Fiorentina – 4

Genoa – 3

Ultimissime

Palermo-Pescara: raggiunta quota 26.604 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Avellino-Reggiana, Dionigi: «Potevamo fare più di 3 gol, il loro rigore è clamoroso»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Seria A: cade l’Atalanta a Udine, termina 1-0 per l’Udinese il match del “Bluenergy”. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Serie B: vince 2-0 il Frosinone a Carrara raggiungendo la vetta della classifica, termina 1-1 tra Padova e Sudtirol. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo, bagno a Mondello per le leggende rosanero: Sorrentino, Zaccardo, Bombardini, Toni e Zauli insieme nel giorno dei 125 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025