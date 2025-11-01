Seria A: cade l’Atalanta a Udine, termina 1-0 per l’Udinese il match del “Bluenergy”. La classifica aggiornata
Termina qui il match tra Udinese e Atalanta. Vincono con il risultato di 1-0 in bianconeri, decide l’incontro la rete al 40′ minuto di Nicolo Zaniolo.
Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, sono i padroni di casa a prendere la partita in mano. E, dopo alcune occasioni non sfruttate, sbloccano il match al 40′ con la rete di Zaniolo. Nel secondo tempo i Padroni di casa gestiscono il risultato portando a casa i tre punti. Brutta partita per la formazione di Ivan Juric, che termina il match senza aver messo a segno neanche un tiro in porta.
Con questi tre punti l’Udinese si porta a quota 15 punti in classifica. L’Atalanta resta invece a quota 11 punti, occupando l’undicesimo posto. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Napoli – 21
Roma – 21
Inter – 21
Milan – 18
Como – 16
Bologna – 15
Juventus – 15
Udinese – 15
Cremonese – 15
Sassuolo – 14
Atalanta – 13
Lazio – 13
Torino – 12
Cagliari – 12
Parma – 9
Lecce – 7
Pisa – 5
Verona – 5
Fiorentina – 4
Genoa – 3