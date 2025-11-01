Avellino-Reggiana, Dionigi: «Potevamo fare più di 3 gol, il loro rigore è clamoroso»

In seguito al match vinto dall’Avellino per 3-0 contro la Reggiana, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei granata Davide Dionigi, che si è detto soddisfatto della prestazione odierna dei suoi giocatori.

«E’ stata una grande Reggiana – ha dichiarato – abbiamo fatto la partita per gran parte del match, potevamo fare più di 3 gol, abbiamo giocato con continuità e pressato sempre alto. Mi prendo una grande Reggiana, che ha fatto un ottimo calcio. Poi il loro rigore, me lo devono spiegare, c’era un fallo chiaro per noi prima, un rigore clamoroso assegnato, che ha riaperto la partita che stavamo incanalando sui nostri binari»

Dionigi ha poi lasciato un commento sull’Avellino e sul suo accostamento in passato al club campano: «Penso che l’Avellino sia una squadra di categoria, con investimenti importanti, forse della squadra che ha fatto la C, c’erano uno o due calciatori. Ripeto, per me è destinata ai quartieri alti della classifica. Piazza fantastica, pubblico caloroso, sì sono anni che vengo accostato all’Avellino»

Infine su cosa è mancato non ha dubbi: «Esperienza, venire a giocare ad Avellino non è facile, loro giocano bene, in casa sono spinti da un grande pubblico. Però ci siamo mossi bene, dobbiamo riazzerarlo, ci rituffiamo alla prossima gara e poi dopo la sosta speriamo di recuperare qualche elemento»