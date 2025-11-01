Palermo, bagno a Mondello per le leggende rosanero: Sorrentino, Zaccardo, Bombardini, Toni e Zauli insieme nel giorno dei 125 anni

Giornata di festa e di emozioni a tinte rosanero. Nel giorno in cui il Palermo celebra i suoi 125 anni di storia, alcune leggende del club si sono ritrovate a Mondello per un bagno simbolico nelle acque della città che li ha consacrati.

Nella foto pubblicata da Davide Bombardini su Instagram, si riconoscono — da sinistra — Stefano Sorrentino, Cristian Zaccardo, Davide Bombardini, Luca Toni e Lamberto Zauli: un gruppo che ha scritto pagine indimenticabili della storia recente del Palermo, tra promozioni, gol e stagioni memorabili in Serie A.

La didascalia del post, «Ultimo bagno a Mondello ❤️», accompagna un’immagine che racchiude perfettamente lo spirito di questa giornata: amicizia, nostalgia e appartenenza.

Un gesto semplice ma carico di significato nel giorno in cui l’intera città celebra un club che da 125 anni unisce generazioni e passioni.