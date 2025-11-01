Avellino-Reggiana, Biancolino: «Abbiamo messo tanto cuore, faccio i complimenti alla squadra»

Nel post partita del match tra Avellino e Reggiana, terminato con il risultato di 4-3 in favore dei padroni di casa, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei campani Raffaele Biancolino.

«Abbiamo messo in campo voglia di vincere, tanto cuore – ha dichiarato – oggi ho sentito un Partenio che bruciava, e questo deve essere la nostra forza. Faccio i complimenti ai ragazzi per quello visto a Pescara e oggi. Risultato positivo che abbiamo portato a casa con tutte le nostre forze. Sbagliando anche tanto a livello individuale e bisogna migliorare, perché alla prima occasione ci fanno gol»

Biancolino si è poi soffermato sull’atteggiamento dei suoi: «Positivo. Lavorando in settimana oggi si è visto tutto in maniera positiva. La Reggiana è una squadra che ti fa correre, che ha gamba, che ti attacca in maniera imprevedibile. Ma il nostro atteggiameno è stato positivo, da migliorare su tante cose, sulla cattiveria, sulle seconde palle. E cercheremo di farlo»

Infine, un commento poi sul dato che mostra l’Avellino come la peggior difesa del campionato: «Sì, mi dispiace, stiamo lavorando. Se andiamo a vedere, due dei tre gol presi, sono palle perse, scelta sbagliata, gol. In Serie B purtroppo al primo errore ti castigano. Bisogna fare attenzione al massimo, lavorare e stare più stretti possibile, regalando meno palle possibile»