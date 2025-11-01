Athletic Club Palermo, insidiosa trasferta a Paternò: Ferraro torna in panchina e avverte i suoi

Tappa delicata per l’Athletic Club Palermo, che aprirà il mese di novembre sul campo del Paternò, nel match valido per la Serie D – Girone I. I nerorosa di Emanuele Ferraro, reduci da un buon momento di forma, affronteranno una squadra in cerca di riscatto e fresca di cambio in panchina: al posto di Francesco Corapi è infatti arrivato Giuseppe Mascara, ex attaccante di Catania e Napoli.

Il tecnico palermitano tornerà a guidare la squadra dalla panchina dopo la squalifica scontata nel turno precedente e predica attenzione: «In Serie D non ci sono partite semplici, questo match va preso con le molle e il massimo impegno – ha dichiarato Ferraro –. Sarà una partita complicata, perché il Paternò ha cambiato guida tecnica. Conosco Mascara, è preparato e lavora bene. È una squadra dinamica e con voglia di rivalsa davanti al proprio pubblico».

Ferraro si è detto però soddisfatto del lavoro svolto in settimana: «Abbiamo preparato bene la gara e siamo in salute. Sono molto contento, perché i ragazzi mi mettono in difficoltà nelle scelte: significa che la squadra è viva e che tutti vogliono dare il massimo».

Il Paternò, terzultimo in classifica con 6 punti, cercherà di interrompere il periodo negativo affidandosi all’entusiasmo del nuovo tecnico. L’Athletic, invece, punta a dare continuità alle proprie prestazioni e restare nelle zone alte della classifica del Girone I.

Per la trasferta al “Falcone-Borsellino” di Paternò, Ferraro ha convocato 23 giocatori:

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Mazzotta, Mori, Panaro, Palumbo, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Martinez, Matera, Micoli