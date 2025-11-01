Avellino, si sblocca Insigne: «Contento per la prestazione, qui per dare il massimo»

In seguito al match vinto dall’Avellino per 4-3 contro la Reggiana, ha parlato in conferenza stampa l’ex giocatore del Palermo Roberto Insigne. L’attaccante, che oggi ha segnato il suo primo gol con la maglia dei campani, si è detto sodisfatto della prestazione odierna.

«Sono venuto qui per dare il massimo – ha dichiarato – se è il vero Insigne, quello visto oggi, non lo so ancora. Sono contento della prestazione di oggi, ma anche a Pescara avevo fatto bene. Per il bene del gruppo giocherei anche in porta»

Insigne ha poi aggiunto: «Le critiche dopo Pescara? Non ne ho lette, non ne ho percepite, ma fanno parte del mestiere che faccio. Io vado avanti per la mia strada e cerco di dare il massimo per questa squadra e questa società»

E sul rapporto con l’altro ex rosa Gennaro Tutino: «Lo stiamo aspettando con tanta voglia, è entrato veramente bene, sta meglio, speriamo che torna al top il prima possibile, come Favilli, Patierno e D’Andrea»