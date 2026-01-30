Serie B, via alla 22ª giornata: Bari-Palermo apre il turno. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (124) pallone

La Serie B entra nel vivo con l’avvio della 22ª giornata, un turno che promette incroci pesanti in chiave promozione e salvezza. Ad aprire il programma è Bari-Palermo, in scena questa sera alle 20.30 al San Nicola, con i rosanero chiamati a difendere il quarto posto e a restare in scia delle prime tre.

Il turno proseguirà domani con un ricco pomeriggio di partite. Spiccano Avellino-Cesena ed Empoli-Modena, entrambe alle 15.00, così come Venezia-Carrarese e Südtirol-Catanzaro. Occhi puntati anche su Virtus Entella-Frosinone, con la capolista impegnata in trasferta, mentre in serata toccherà a Sampdoria-Spezia. Domenica chiuderanno il quadro Reggiana-Juve Stabia e Padova-Monza.

In classifica il Frosinone guida con 45 punti, seguito dal Venezia a quota 44 e dal Monza a 41. Il Palermo resta quarto con 38 punti, chiamato a difendersi dal ritorno di Cesena e Modena. In coda resta delicata la situazione di Pescara e Mantova, impegnate in uno scontro diretto che può pesare molto nella lotta salvezza.

PROGRAMMA 22ª GIORNATA

Venerdì
Bari-Palermo – oggi ore 20.30

Sabato
Avellino-Cesena – ore 15.00
Empoli-Modena – ore 15.00
Südtirol-Catanzaro – ore 15.00
Venezia-Carrarese – ore 15.00
Virtus Entella-Frosinone – ore 15.00
Pescara-Mantova – ore 17.15
Sampdoria-Spezia – ore 19.30

Domenica
Reggiana-Juve Stabia – ore 15.00
Padova-Monza – ore 17.15

CLASSIFICA

  1. Frosinone 45

  2. Venezia 44

  3. Monza 41

  4. Palermo 38

  5. Cesena 34

  6. Modena 33

  7. Juve Stabia 33

  8. Catanzaro 32

  9. Carrarese 29

  10. Empoli 27

  11. Südtirol 25

  12. Padova 25

  13. Avellino 25

  14. Reggiana 20

  15. Spezia 20

  16. Virtus Entella 20

  17. Bari 20

  18. Sampdoria 19

  19. Mantova 19

  20. Pescara 14

