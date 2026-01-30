Serie B, via alla 22ª giornata: Bari-Palermo apre il turno. Programma e classifica aggiornata

La Serie B entra nel vivo con l’avvio della 22ª giornata, un turno che promette incroci pesanti in chiave promozione e salvezza. Ad aprire il programma è Bari-Palermo, in scena questa sera alle 20.30 al San Nicola, con i rosanero chiamati a difendere il quarto posto e a restare in scia delle prime tre.

Il turno proseguirà domani con un ricco pomeriggio di partite. Spiccano Avellino-Cesena ed Empoli-Modena, entrambe alle 15.00, così come Venezia-Carrarese e Südtirol-Catanzaro. Occhi puntati anche su Virtus Entella-Frosinone, con la capolista impegnata in trasferta, mentre in serata toccherà a Sampdoria-Spezia. Domenica chiuderanno il quadro Reggiana-Juve Stabia e Padova-Monza.

In classifica il Frosinone guida con 45 punti, seguito dal Venezia a quota 44 e dal Monza a 41. Il Palermo resta quarto con 38 punti, chiamato a difendersi dal ritorno di Cesena e Modena. In coda resta delicata la situazione di Pescara e Mantova, impegnate in uno scontro diretto che può pesare molto nella lotta salvezza.

PROGRAMMA 22ª GIORNATA

Venerdì

Bari-Palermo – oggi ore 20.30

Sabato

Avellino-Cesena – ore 15.00

Empoli-Modena – ore 15.00

Südtirol-Catanzaro – ore 15.00

Venezia-Carrarese – ore 15.00

Virtus Entella-Frosinone – ore 15.00

Pescara-Mantova – ore 17.15

Sampdoria-Spezia – ore 19.30

Domenica

Reggiana-Juve Stabia – ore 15.00

Padova-Monza – ore 17.15

CLASSIFICA

Frosinone 45 Venezia 44 Monza 41 Palermo 38 Cesena 34 Modena 33 Juve Stabia 33 Catanzaro 32 Carrarese 29 Empoli 27 Südtirol 25 Padova 25 Avellino 25 Reggiana 20 Spezia 20 Virtus Entella 20 Bari 20 Sampdoria 19 Mantova 19 Pescara 14