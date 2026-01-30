Serie B, via alla 22ª giornata: Bari-Palermo apre il turno. Programma e classifica aggiornata
La Serie B entra nel vivo con l’avvio della 22ª giornata, un turno che promette incroci pesanti in chiave promozione e salvezza. Ad aprire il programma è Bari-Palermo, in scena questa sera alle 20.30 al San Nicola, con i rosanero chiamati a difendere il quarto posto e a restare in scia delle prime tre.
Il turno proseguirà domani con un ricco pomeriggio di partite. Spiccano Avellino-Cesena ed Empoli-Modena, entrambe alle 15.00, così come Venezia-Carrarese e Südtirol-Catanzaro. Occhi puntati anche su Virtus Entella-Frosinone, con la capolista impegnata in trasferta, mentre in serata toccherà a Sampdoria-Spezia. Domenica chiuderanno il quadro Reggiana-Juve Stabia e Padova-Monza.
In classifica il Frosinone guida con 45 punti, seguito dal Venezia a quota 44 e dal Monza a 41. Il Palermo resta quarto con 38 punti, chiamato a difendersi dal ritorno di Cesena e Modena. In coda resta delicata la situazione di Pescara e Mantova, impegnate in uno scontro diretto che può pesare molto nella lotta salvezza.
PROGRAMMA 22ª GIORNATA
Venerdì
Bari-Palermo – oggi ore 20.30
Sabato
Avellino-Cesena – ore 15.00
Empoli-Modena – ore 15.00
Südtirol-Catanzaro – ore 15.00
Venezia-Carrarese – ore 15.00
Virtus Entella-Frosinone – ore 15.00
Pescara-Mantova – ore 17.15
Sampdoria-Spezia – ore 19.30
Domenica
Reggiana-Juve Stabia – ore 15.00
Padova-Monza – ore 17.15
CLASSIFICA
-
Frosinone 45
-
Venezia 44
-
Monza 41
-
Palermo 38
-
Cesena 34
-
Modena 33
-
Juve Stabia 33
-
Catanzaro 32
-
Carrarese 29
-
Empoli 27
-
Südtirol 25
-
Padova 25
-
Avellino 25
-
Reggiana 20
-
Spezia 20
-
Virtus Entella 20
-
Bari 20
-
Sampdoria 19
-
Mantova 19
-
Pescara 14