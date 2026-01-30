Corriere dello Sport: “Prati va al Torino. Maleh da Nicola, tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
prati

Il Cagliari ha definito l’accordo con il Torino per la cessione di Matteo Prati, centrocampista classe 2003, sulla base di un prestito oneroso da 300 mila euro con opzione di riscatto fissata a 6 milioni di euro. Una soluzione che permette al club rossoblù di monetizzare e allo stesso tempo mantenere il controllo sul futuro del giocatore, come riportato da Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport.

Sul fronte offensivo, salvo occasioni dell’ultima ora, il Cagliari non dovrebbe intervenire ulteriormente, anche alla luce della possibile uscita di Patrick Cutrone, sempre più vicino al Monza. Intanto, nella mattinata odierna, Othniël Raterink sosterrà le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart, prima di raggiungere la Sardegna. Il laterale destro olandese, classe 2005, arriva dal De Graafschap per circa un milione di euro dopo aver collezionato 3 gol e 4 assist in stagione, come conferma ancora il Corriere dello Sport firmato da Splendore e Trotta.

Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha inoltre chiuso due operazioni in prospettiva: Francesco Gallea, difensore centrale del Lumezzane, e Sebastiano Di Paolo, esterno offensivo del Siracusa, resteranno in prestito nei rispettivi club fino al termine della stagione. Monitorata anche la situazione di Benjamin Dominguez, esterno argentino del Bologna, per il quale il Cagliari ha manifestato interesse senza aver ancora avviato una trattativa concreta, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport.

Capitolo Cremonese: tutto confermato per Youssef Maleh, che lascia il Lecce per ritrovare Davide Nicola. Il centrocampista italo-marocchino, apprezzato per la sua duttilità tattica, è atteso oggi per le visite mediche. I grigiorossi attendono anche il giovane difensore del Napoli Luca Marianucci, altro profilo seguito con attenzione, come evidenziato nel focus mercato del Corriere dello Sport a firma di Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta.

In casa Atalanta restano ore decisive per Ademola Lookman. L’esterno offensivo è al centro di un dialogo con il Fenerbahce, mentre il Galatasaray resta alla finestra pronto a rientrare nella corsa. La valutazione fissata dalla Dea è di 40 milioni di euro. Sempre sul fronte estero, Nicola Zalewski continua ad attirare interessi: il West Ham è il club che, al momento, si è mosso con maggiore decisione.

Infine, il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Hans Nicolussi Caviglia, il Pisa ha accolto l’attaccante Filip Stojilkovic, mentre il Sassuolo studia un’offerta per Pedro Felipe della Juventus dopo l’ingaggio di Nzola. Il Lecce, invece, ha definito la cessione di Mohamed Kaba al Nantes in prestito oneroso con diritto di riscatto a 3,5 milioni più percentuale sulla rivendita. In entrata, Simone Zanon resta il primo obiettivo in caso di partenza di Kouassi, come conclude l’analisi del Corriere dello Sport.

Altre notizie

palermo manchester city (129) osti

Repubblica: “Tramoni resta a Pisa. Rotta su Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (107) le douaron diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo, Diakité verso l’addio. Si apre la pista per un laterale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo manchester city (28) osti

Giornale di Sicilia: “La Cremonese prende tempo su Johnsen. Osti in pressing”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Gianluca Caprari LaPresse

Padova, fatta per Caprari dal Monza: domani le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
169905d803ac4d4390407ef15dbc0d740bb7197a-1350x1080

Venezia, UFFICIALE: preso il tedesco Lauberbach

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
file2 - 2026-01-29T200038.254

Monza, è fatta per l’arrivo di Cutrone

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
MIGNANI

Cesena, Mignani verso l’Avellino: «Mercato? Forse non c’è volontà o disponibilità di fare altro»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
file1 - 2026-01-29T193647.907

Pescara, Insigne arrivato in città: entusiasmo alle stelle

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Hans Nicolussi Caviglia (LaPresse) Goalsicilia

Venezia, UFFICIALE: Nicolussi Caviglia rientra alla Fiorentina e passa al Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
nicholas bonfanti

Catanzaro, idea Bonfanti per l’attacco: primi sondaggi in corso

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (20) inzaghi di francesco

Promozione Pisa, il docufilm rischia di andare avanti senza Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
dimarzio_19

Palermo–Cremonese, contatti per Johnsen: i rosanero pronti all’offerta definitiva

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo manchester city (129) osti

Repubblica: “Tramoni resta a Pisa. Rotta su Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (115) joronen

Giornale di Sicilia: “Moncini contro Pohjanpalo. Le probabili formazioni di Bari-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (37) pohjanpalo segre bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, è il momento di accelerare: a Bari serve un colpo deciso”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Giornale di Sicilia: “Bari, un San Nicola che non sorride più: 89 giorni senza vittorie interne”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (107) le douaron diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo, Diakité verso l’addio. Si apre la pista per un laterale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026