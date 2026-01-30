Corriere dello Sport: “Prati va al Torino. Maleh da Nicola, tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Cagliari ha definito l’accordo con il Torino per la cessione di Matteo Prati, centrocampista classe 2003, sulla base di un prestito oneroso da 300 mila euro con opzione di riscatto fissata a 6 milioni di euro. Una soluzione che permette al club rossoblù di monetizzare e allo stesso tempo mantenere il controllo sul futuro del giocatore, come riportato da Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport.

Sul fronte offensivo, salvo occasioni dell’ultima ora, il Cagliari non dovrebbe intervenire ulteriormente, anche alla luce della possibile uscita di Patrick Cutrone, sempre più vicino al Monza. Intanto, nella mattinata odierna, Othniël Raterink sosterrà le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart, prima di raggiungere la Sardegna. Il laterale destro olandese, classe 2005, arriva dal De Graafschap per circa un milione di euro dopo aver collezionato 3 gol e 4 assist in stagione, come conferma ancora il Corriere dello Sport firmato da Splendore e Trotta.

Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha inoltre chiuso due operazioni in prospettiva: Francesco Gallea, difensore centrale del Lumezzane, e Sebastiano Di Paolo, esterno offensivo del Siracusa, resteranno in prestito nei rispettivi club fino al termine della stagione. Monitorata anche la situazione di Benjamin Dominguez, esterno argentino del Bologna, per il quale il Cagliari ha manifestato interesse senza aver ancora avviato una trattativa concreta, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport.

Capitolo Cremonese: tutto confermato per Youssef Maleh, che lascia il Lecce per ritrovare Davide Nicola. Il centrocampista italo-marocchino, apprezzato per la sua duttilità tattica, è atteso oggi per le visite mediche. I grigiorossi attendono anche il giovane difensore del Napoli Luca Marianucci, altro profilo seguito con attenzione, come evidenziato nel focus mercato del Corriere dello Sport a firma di Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta.

In casa Atalanta restano ore decisive per Ademola Lookman. L’esterno offensivo è al centro di un dialogo con il Fenerbahce, mentre il Galatasaray resta alla finestra pronto a rientrare nella corsa. La valutazione fissata dalla Dea è di 40 milioni di euro. Sempre sul fronte estero, Nicola Zalewski continua ad attirare interessi: il West Ham è il club che, al momento, si è mosso con maggiore decisione.

Infine, il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Hans Nicolussi Caviglia, il Pisa ha accolto l’attaccante Filip Stojilkovic, mentre il Sassuolo studia un’offerta per Pedro Felipe della Juventus dopo l’ingaggio di Nzola. Il Lecce, invece, ha definito la cessione di Mohamed Kaba al Nantes in prestito oneroso con diritto di riscatto a 3,5 milioni più percentuale sulla rivendita. In entrata, Simone Zanon resta il primo obiettivo in caso di partenza di Kouassi, come conclude l’analisi del Corriere dello Sport.