Giornale di Sicilia: “La Cremonese prende tempo su Johnsen. Osti in pressing”

Il Palermo è costretto a rivedere le proprie strategie sul mercato. Il capitolo Tramoni può considerarsi definitivamente chiuso dopo la presa di posizione netta del Pisa, come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia. Il presidente Corrado ha liquidato la vicenda come «una telenovela di gennaio», sancendo la volontà del club nerazzurro di non rimettere in discussione le proprie scelte, nonostante l’offerta presentata dai rosanero.

Per il Palermo il no ha imposto un cambio di programma immediato. L’attenzione si è così spostata con decisione su Dennis Johnsen, esterno offensivo della Cremonese. I contatti tra i due club restano attivi, ma la società grigiorossa continua a prendere tempo, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia. Prima di liberare il norvegese, infatti, la Cremonese vuole individuare un sostituto.

Un passaggio tutt’altro che marginale. Domenica la Cremonese sarà impegnata contro l’Inter e Dennis Johnsen è destinato a rientrare nelle rotazioni. Sul piano economico e tecnico, il profilo viene considerato sostenibile e coerente con le esigenze del Palermo, soprattutto se rapportato all’investimento inizialmente ipotizzato per Tramoni. Un aspetto evidenziato anche da Massimiliano Radicini nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia.

La trattativa resta quindi legata a incastri che non dipendono esclusivamente dalla volontà del club rosanero. Restano vive, seppur più defilate, le alternative già note: Dany Mota continua a guardare con interesse all’ipotesi Palermo, ma la posizione del Monza non è cambiata. Pierini rappresenta invece una soluzione da monitorare. Uno scenario in evoluzione che, come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, vede Osti in pressing costante, in attesa che la Cremonese sciolga le riserve su Dennis Johnsen.