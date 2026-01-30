Giornale di Sicilia: “Palermo, Diakité verso l’addio. Si apre la pista per un laterale”
Il mercato del Palermo potrebbe presto entrare nel vivo anche sul fronte delle uscite. Sono attese novità per Diakité, la cui eventuale partenza aprirebbe scenari immediati in entrata, in particolare per quanto riguarda l’arrivo di un laterale. Un passaggio chiave, evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che lega direttamente le prossime mosse del club rosanero alla situazione del difensore maliano.
Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di Rui Modesto, profilo seguito dal Palermo ma rimasto all’Udinese dopo il mancato trasferimento al Copenhagen. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il nome del portoghese naturalizzato angolano resta sullo sfondo, senza però sviluppi concreti nelle ultime ore.
A frenare eventuali accelerazioni ha contribuito anche un lieve fastidio muscolare accusato dal giocatore nei giorni scorsi. Un problema di entità contenuta, come annunciato dal tecnico dell’Udinese Runjaic, ma sufficiente a rallentare qualsiasi valutazione immediata. Un dettaglio non secondario, sottolineato ancora da Massimiliano Radicini nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia.
Lo scenario resta quindi in evoluzione. Tutto dipenderà dall’uscita di Diakité, che rappresenta il vero snodo per sbloccare l’arrivo di un laterale. Un incastro di mercato che, come ribadisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, potrebbe trovare una definizione solo nei prossimi giorni, quando il Palermo avrà maggiore chiarezza sulle proprie possibilità operative.