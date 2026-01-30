Giornale di Sicilia: “Bari, un San Nicola che non sorride più: 89 giorni senza vittorie interne”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Sono 89 i giorni trascorsi dall’ultima vittoria casalinga del Bari. Un dato che racconta un momento complicato per i biancorossi davanti al pubblico del San Nicola, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia. Dopo l’1-0 sul Cesena del 2 novembre, il Bari ha raccolto soltanto due pareggi – contro Pescara e Avellino – e tre sconfitte, arrivate contro Frosinone, Catanzaro e Juve Stabia.

Il rendimento interno è diventato un problema strutturale. In questo arco temporale, infatti, il Bari ha messo insieme appena 13 punti in 11 partite casalinghe, un bottino che colloca i pugliesi sotto la gestione Caserta e solo leggermente sopra l’era Vivarini. Un dato sottolineato anche da Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, che certifica la difficoltà dei biancorossi nel trasformare il fattore campo in un vantaggio.

Non va molto meglio nemmeno al Palermo lontano dal Barbera. Dall’inizio di gennaio i rosanero hanno ottenuto una sola vittoria in trasferta, l’1-3 di Empoli del 7 dicembre, pareggiando quattro gare – contro Entella, Avellino, Mantova e Modena – e perdendo a Castellammare contro la Juve Stabia. Numeri che, come rimarca Alessandro Arena nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, spiegano il rallentamento della squadra di Inzaghi fuori casa.

Nel confronto generale, il Bari ha fatto meglio soltanto di Reggiana e Spezia per rendimento interno, mentre il Palermo, in trasferta, ha raccolto meno punti rispetto a cinque squadre: Frosinone (22), Cesena (19), Venezia (17), Modena e Monza (15). Un quadro statistico che, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, accompagna la sfida del San Nicola con numeri che raccontano fragilità evidenti da entrambe le parti.

