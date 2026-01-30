Giornale di Sicilia: “Palermo, è il momento di accelerare: a Bari serve un colpo deciso”

Un bivio chiaro, senza possibilità di equivoci. Il Palermo si presenta a Bari con l’obbligo di accelerare, lasciandosi alle spalle il pareggio di Modena e una fase offensiva che fatica a decollare. Lo sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, raccontando di una squadra incompleta nell’organico, fragile in trasferta e ancora distante dai primi posti, ma potenzialmente a un passo dalla svolta.

Dopo lo 0-0 del “Braglia”, i segnali non sono stati incoraggianti. Pohjanpalo, pur restando il capocannoniere della Serie B, è a secco dall’ultima gara del 2025, mentre Palumbo, dopo aver chiuso l’anno con quattro assist in sei partite, non ha ritrovato incisività. Un digiuno che pesa sui numeri offensivi di una squadra che nel nuovo anno ha segnato appena due reti, entrambe arrivate da un difensore e da un centrocampista. Un’analisi riportata anche da Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Inzaghi riflette sulle soluzioni. In attesa che il mercato offra risposte, Le Douaron può avanzare con maggiore continuità, risultando il profilo più offensivo sulla trequarti. L’ex Brest è in vantaggio su Vasic e potrebbe anche affiancare Pohjanpalo in un possibile 3-5-2, con Palumbo mezzala. Ipotesi tattiche approfondite da Alessandro Arena nel suo focus sul Giornale di Sicilia, che evidenzia come Segre possa tornare stabilmente in mediana accanto a Ranocchia, una delle coppie più solide della categoria.

Sulle fasce Pierozzi e Augello, mentre in difesa Peda resta leggermente favorito su Bereszynski per completare il terzetto con Bani e Ceccaroni. Alla retroguardia si aggiungerà Magnani, probabilmente dalla prossima gara. Tutto, però, passerà dalle motivazioni. Dopo il malcontento seguito all’annullamento del gol di Palumbo, servirà trasformare la frustrazione in energia positiva. Solo così il Palermo potrà uscire dal San Nicola con un sorriso, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Il contesto non aiuta: il calendario resta impegnativo e le concorrenti viaggiano a ritmo sostenuto. Se Inzaghi non vuole ritrovarsi a progettare i playoff con largo anticipo, questa è la sera giusta per dare un segnale forte.