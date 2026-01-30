Giornale di Sicilia: “Palermo, è il momento di accelerare: a Bari serve un colpo deciso”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (37) pohjanpalo segre bani

Un bivio chiaro, senza possibilità di equivoci. Il Palermo si presenta a Bari con l’obbligo di accelerare, lasciandosi alle spalle il pareggio di Modena e una fase offensiva che fatica a decollare. Lo sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, raccontando di una squadra incompleta nell’organico, fragile in trasferta e ancora distante dai primi posti, ma potenzialmente a un passo dalla svolta.

Dopo lo 0-0 del “Braglia”, i segnali non sono stati incoraggianti. Pohjanpalo, pur restando il capocannoniere della Serie B, è a secco dall’ultima gara del 2025, mentre Palumbo, dopo aver chiuso l’anno con quattro assist in sei partite, non ha ritrovato incisività. Un digiuno che pesa sui numeri offensivi di una squadra che nel nuovo anno ha segnato appena due reti, entrambe arrivate da un difensore e da un centrocampista. Un’analisi riportata anche da Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Inzaghi riflette sulle soluzioni. In attesa che il mercato offra risposte, Le Douaron può avanzare con maggiore continuità, risultando il profilo più offensivo sulla trequarti. L’ex Brest è in vantaggio su Vasic e potrebbe anche affiancare Pohjanpalo in un possibile 3-5-2, con Palumbo mezzala. Ipotesi tattiche approfondite da Alessandro Arena nel suo focus sul Giornale di Sicilia, che evidenzia come Segre possa tornare stabilmente in mediana accanto a Ranocchia, una delle coppie più solide della categoria.

Sulle fasce Pierozzi e Augello, mentre in difesa Peda resta leggermente favorito su Bereszynski per completare il terzetto con Bani e Ceccaroni. Alla retroguardia si aggiungerà Magnani, probabilmente dalla prossima gara. Tutto, però, passerà dalle motivazioni. Dopo il malcontento seguito all’annullamento del gol di Palumbo, servirà trasformare la frustrazione in energia positiva. Solo così il Palermo potrà uscire dal San Nicola con un sorriso, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Il contesto non aiuta: il calendario resta impegnativo e le concorrenti viaggiano a ritmo sostenuto. Se Inzaghi non vuole ritrovarsi a progettare i playoff con largo anticipo, questa è la sera giusta per dare un segnale forte.

Altre notizie

Screenshot 2026-01-30 070320

Repubblica: “Rosanero, sfida al tabù trasferta. Inzaghi: A Bari per i tre punti”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo manchester city (129) osti

Repubblica: “Tramoni resta a Pisa. Rotta su Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (115) joronen

Giornale di Sicilia: “Moncini contro Pohjanpalo. Le probabili formazioni di Bari-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Giornale di Sicilia: “Bari, un San Nicola che non sorride più: 89 giorni senza vittorie interne”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (107) le douaron diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo, Diakité verso l’addio. Si apre la pista per un laterale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo manchester city (28) osti

Giornale di Sicilia: “La Cremonese prende tempo su Johnsen. Osti in pressing”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (124) pallone

Serie B, via alla 22ª giornata: Bari-Palermo apre il turno. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo pescara 5-0 (94) pierozzi le douaron

Moncini riferimento, Le Douaron avanza. Le probabili formazioni di Bari-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Corriere dello Sport: “Il Palermo ha imboccato la strada giusta”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-29 220619

Palermo, ritiro in hotel con Emanuele Superstar (Foto)

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-29 210611

Bari-Palermo: rosanero arrivati in Puglia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
60a656e2-0e09-4f3d-9a6a-4f5fe21dbbab (1)

Inzaghi presenta Bari-Palermo: «Stiamo costruendo qualcosa che ci porterà lontano. Mercato? Non parlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-30 070320

Repubblica: “Rosanero, sfida al tabù trasferta. Inzaghi: A Bari per i tre punti”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo manchester city (129) osti

Repubblica: “Tramoni resta a Pisa. Rotta su Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (115) joronen

Giornale di Sicilia: “Moncini contro Pohjanpalo. Le probabili formazioni di Bari-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (37) pohjanpalo segre bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, è il momento di accelerare: a Bari serve un colpo deciso”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Giornale di Sicilia: “Bari, un San Nicola che non sorride più: 89 giorni senza vittorie interne”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026