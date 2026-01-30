Giornale di Sicilia: “Moncini contro Pohjanpalo. Le probabili formazioni di Bari-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (115) joronen

Tutto pronto al San Nicola per Bari-Palermo, anticipo della 22ª giornata di Serie B, con fischio d’inizio alle 20.30. Le due squadre si presentano con assetti speculari e scelte che confermano le indicazioni della vigilia, come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Il Bari di Longo dovrebbe schierarsi con Cerofolini tra i pali e una difesa a tre composta da Cistana, Pucino e Nikolaou. Sulle corsie laterali agiranno Dickmann e Dorval, mentre in mezzo al campo Braunöder e Verreth garantiscono equilibrio. Sulla trequarti spazio a De Pieri ed E. Rao, a supporto dell’unica punta Moncini. Una formazione che, come sottolinea Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, punta su fisicità e inserimenti offensivi.

Sul fronte Palermo, Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Joronen in porta e il terzetto difensivo formato da Peda, Bani e Ceccaroni. A centrocampo Segre torna in mediana accanto a Ranocchia, mentre sulle fasce trovano posto Pierozzi e Augello. In avanti Le Douaron agirà alle spalle di Pohjanpalo insieme a Palumbo. Una soluzione offensiva evidenziata anche da Alessandro Arena nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, che sottolinea come l’ex Brest sia favorito per dare maggiore profondità alla manovra.

Dalla panchina, Longo potrà contare su alternative come Gytkjaer, Bellomo ed Esteves, mentre Inzaghi avrà a disposizione Bereszynski, Blin, Gyasi e Corona. Non risultano squalificati da entrambe le parti. Un quadro completo che, come ribadisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, accompagna una sfida chiave per il percorso delle due squadre in campionato.

La direzione di gara è affidata a Rapuano di Rimini. Un dettaglio che completa una serata attesa, con il Palermo chiamato ad accelerare e il Bari deciso a interrompere il digiuno interno.

PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-4-2-1)
Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolaou; Dickmann, Braunöder, Verreth, Dorval; De Pieri, E. Rao; Moncini.
Allenatore: Longo.
Panchina: Marfella, Pissardo, Meroni, Stabile, Manè, Esteves, Bellomo, Castrovilli, Cavuoti, R. Pagano, Cuni, Gytkjaer.

PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Giovane, Blin, Gomes, Gyasi, Vasic, Corona.

