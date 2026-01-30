Repubblica: “Tramoni resta a Pisa. Rotta su Johnsen”

Adesso il focus del Palermo è tutto su Dennis Johnsen. Dopo il nulla di fatto per Tramoni, il club rosanero ha immediatamente riorientato le proprie strategie di mercato per consegnare a Inzaghi una rosa completa in vista di un girone di ritorno che si annuncia infuocato. A ricostruire gli intrecci è Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, che racconta di un investimento importante non andato a buon fine.

Il Palermo aveva provato a chiudere l’operazione con il Pisa mettendo sul tavolo una cifra rilevante, sei milioni di euro, per quello che fino a pochi giorni fa era considerato l’obiettivo principale per l’attacco. Un’offerta che, però, non ha scalfito la posizione della dirigenza nerazzurra, intenzionata a togliere il numero dieci dalla lista delle cessioni nonostante un precedente confronto con il giocatore. A chiudere definitivamente la vicenda è stato il presidente Corrado, come riportato da Alessandro Geraci sulle colonne di la Repubblica Palermo: «Era la telenovela di gennaio, poi ho letto in giro che sarebbe rimasto con noi. Bene, questo è vero».

Archiviato il capitolo Tramoni, il Palermo ha evitato di farsi trovare impreparato. Il direttore sportivo Osti aveva già mantenuto aperte piste alternative, consapevole delle insidie del mercato invernale. Tra queste, quella che porta a Dennis Johnsen, attaccante norvegese di proprietà della Cremonese. Secondo quanto riferisce ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il giocatore avrebbe già manifestato la volontà di trasferirsi in Sicilia, lasciando la Serie A.

Non solo. Con Dennis Johnsen ci sarebbe già un accordo di massima per un acquisto a titolo definitivo, con un contratto triennale. Il Palermo sarebbe pronto a formalizzare un’offerta concreta alla Cremonese, attorno ai quattro milioni di euro, mentre i grigiorossi stanno valutando Andrea Colpani come possibile sostituto. Dany Mota resta un’alternativa solo nel caso in cui la pista Johnsen si complicasse, così come Pierini del Sassuolo. Uno scenario delineato da Alessandro Geraci nel suo approfondimento su la Repubblica Palermo.

Intanto Inzaghi può sorridere per il rientro del primo rinforzo di questa sessione: Magnani è tornato a disposizione e sta recuperando dalla lesione. Il difensore ha svolto allenamento differenziato a Torretta, una notizia positiva per il prosieguo della stagione del Palermo, come conclude Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo.