Repubblica: “Tramoni resta a Pisa. Rotta su Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo manchester city (129) osti

Adesso il focus del Palermo è tutto su Dennis Johnsen. Dopo il nulla di fatto per Tramoni, il club rosanero ha immediatamente riorientato le proprie strategie di mercato per consegnare a Inzaghi una rosa completa in vista di un girone di ritorno che si annuncia infuocato. A ricostruire gli intrecci è Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, che racconta di un investimento importante non andato a buon fine.

Il Palermo aveva provato a chiudere l’operazione con il Pisa mettendo sul tavolo una cifra rilevante, sei milioni di euro, per quello che fino a pochi giorni fa era considerato l’obiettivo principale per l’attacco. Un’offerta che, però, non ha scalfito la posizione della dirigenza nerazzurra, intenzionata a togliere il numero dieci dalla lista delle cessioni nonostante un precedente confronto con il giocatore. A chiudere definitivamente la vicenda è stato il presidente Corrado, come riportato da Alessandro Geraci sulle colonne di la Repubblica Palermo: «Era la telenovela di gennaio, poi ho letto in giro che sarebbe rimasto con noi. Bene, questo è vero».

Archiviato il capitolo Tramoni, il Palermo ha evitato di farsi trovare impreparato. Il direttore sportivo Osti aveva già mantenuto aperte piste alternative, consapevole delle insidie del mercato invernale. Tra queste, quella che porta a Dennis Johnsen, attaccante norvegese di proprietà della Cremonese. Secondo quanto riferisce ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il giocatore avrebbe già manifestato la volontà di trasferirsi in Sicilia, lasciando la Serie A.

Non solo. Con Dennis Johnsen ci sarebbe già un accordo di massima per un acquisto a titolo definitivo, con un contratto triennale. Il Palermo sarebbe pronto a formalizzare un’offerta concreta alla Cremonese, attorno ai quattro milioni di euro, mentre i grigiorossi stanno valutando Andrea Colpani come possibile sostituto. Dany Mota resta un’alternativa solo nel caso in cui la pista Johnsen si complicasse, così come Pierini del Sassuolo. Uno scenario delineato da Alessandro Geraci nel suo approfondimento su la Repubblica Palermo.

Intanto Inzaghi può sorridere per il rientro del primo rinforzo di questa sessione: Magnani è tornato a disposizione e sta recuperando dalla lesione. Il difensore ha svolto allenamento differenziato a Torretta, una notizia positiva per il prosieguo della stagione del Palermo, come conclude Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo.

Altre notizie

Screenshot 2026-01-30 070320

Repubblica: “Rosanero, sfida al tabù trasferta. Inzaghi: A Bari per i tre punti”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (115) joronen

Giornale di Sicilia: “Moncini contro Pohjanpalo. Le probabili formazioni di Bari-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (37) pohjanpalo segre bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, è il momento di accelerare: a Bari serve un colpo deciso”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Giornale di Sicilia: “Bari, un San Nicola che non sorride più: 89 giorni senza vittorie interne”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (107) le douaron diakitè

Giornale di Sicilia: “Palermo, Diakité verso l’addio. Si apre la pista per un laterale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo manchester city (28) osti

Giornale di Sicilia: “La Cremonese prende tempo su Johnsen. Osti in pressing”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
prati

Corriere dello Sport: “Prati va al Torino. Maleh da Nicola, tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (124) pallone

Serie B, via alla 22ª giornata: Bari-Palermo apre il turno. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo pescara 5-0 (94) pierozzi le douaron

Moncini riferimento, Le Douaron avanza. Le probabili formazioni di Bari-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (104) inzaghi augello

Corriere dello Sport: “Il Palermo ha imboccato la strada giusta”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Gianluca Caprari LaPresse

Padova, fatta per Caprari dal Monza: domani le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
169905d803ac4d4390407ef15dbc0d740bb7197a-1350x1080

Venezia, UFFICIALE: preso il tedesco Lauberbach

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-01-30 070320

Repubblica: “Rosanero, sfida al tabù trasferta. Inzaghi: A Bari per i tre punti”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo manchester city (129) osti

Repubblica: “Tramoni resta a Pisa. Rotta su Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (115) joronen

Giornale di Sicilia: “Moncini contro Pohjanpalo. Le probabili formazioni di Bari-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (37) pohjanpalo segre bani

Giornale di Sicilia: “Palermo, è il momento di accelerare: a Bari serve un colpo deciso”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Giornale di Sicilia: “Bari, un San Nicola che non sorride più: 89 giorni senza vittorie interne”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026