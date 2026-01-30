Moncini riferimento, Le Douaron avanza. Le probabili formazioni di Bari-Palermo

Tutto pronto allo stadio San Nicola per Bari-Palermo, in programma questa sera alle 20.30 e valido per il campionato di Serie B. Una sfida delicata, con punti pesanti in palio, come sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, che analizza scelte e possibili sviluppi della gara.

Il Bari di Longo dovrebbe affidarsi a Cerofolini tra i pali, con Cistana, Pucino e Nikolaou a comporre la linea difensiva. Sugli esterni spazio a Dickmann e Dorval, mentre in mezzo al campo Braunöder e Verreth restano in vantaggio. Sulla trequarti De Pieri ed E. Rao agiranno alle spalle di Moncini, indicato come prima punta. Una soluzione, quella dell’attaccante ex Brescia, evidenziata anche dal Corriere dello Sport, che segnala il ritorno di Dickmann sulla fascia destra.

In panchina Longo potrà contare su diverse alternative, da Gytkjaer a Bellomo fino a Esteves, mentre restano indisponibili Castrovilli e Darboe, con Sibilli fermato dal giudice sportivo. Un quadro completo riportato da Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport.

Sul fronte Palermo, Inzaghi prepara alcune conferme e qualche aggiustamento. Joronen sarà ancora il titolare tra i pali, con Peda favorito su Bereszynski al centro della difesa accanto a Bani e Ceccaroni. In mezzo al campo Segre dovrebbe tornare a fare coppia con Ranocchia, mentre sulle corsie laterali agiranno Pierozzi e Augello. Secondo il Corriere dello Sport, Le Douaron è in pole-position per una maglia sulla trequarti al fianco di Palumbo, alle spalle di Pohjanpalo.

Dalla panchina Inzaghi potrà pescare soluzioni come Bereszynski, Blin, Gyasi e Corona, mentre Magnani e Veroli restano indisponibili. Tutti dettagli che, come rimarcato ancora da Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, raccontano una gara equilibrata e ricca di spunti tattici.

Arbitrerà l’incontro Rapuano di Rimini, assistito da Cipressa e Regattieri, con Manzo quarto uomo. Al Var Giua, Avar Paganessi. Una cornice completa per una sfida che, come sottolinea il Corriere dello Sport, può incidere sul cammino di entrambe in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-4-2-1)

Cerofolini; Cistana, Pucino, Nikolaou; Dickmann, Braunöder, Verreth, Dorval; De Pieri, E. Rao; Moncini.

Panchina: Pissardo, Marfella, Burgio, R. Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Kassama, Esteves, Cavuoti, Manè, Colangiuli, Stabile, Cani.

Allenatore: Longo.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Pierozzi, Ranocchia, Segre, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Gomes, Blin, Giovane, Gyasi, Vasic, Corona.

Allenatore: F. Inzaghi.