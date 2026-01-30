Corriere dello Sport: “Il Palermo ha imboccato la strada giusta”

Il Palermo continua a muovere la classifica lontano dal “Barbera”, ma senza riuscire a cambiare marcia. Tre trasferte consecutive chiuse in parità hanno certificato quella che, numeri alla mano, somiglia sempre più a una vera e propria “pareggite”, come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport. Un trend che rallenta la rincorsa ai primi due posti, fondamentali per la promozione diretta.

I rosanero, quarti con 38 punti e distanti sei lunghezze dal Venezia secondo, affrontano oggi il Bari con l’obiettivo di invertire la rotta e ritrovare anche fuori casa quel successo che manca dal 7 dicembre a Empoli. Secondo quanto analizzato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, la sfida del “San Nicola” rappresenta un passaggio chiave per capire le reali ambizioni della squadra di Inzaghi.

Il tecnico rosanero, però, continua a guardare al percorso recente con fiducia. «Il nostro campionato è iniziato nove giornate fa a Chiavari», ha spiegato Inzaghi, come riportato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport. Da quel momento, il Palermo ha raccolto 19 punti, una media che profuma di promozione. A Modena, nonostante il pareggio, la squadra ha mostrato solidità e personalità contro un avversario di valore.

Inzaghi non fa più distinzione tra casa e trasferta e concentra l’attenzione su altri aspetti: crescita, continuità e spirito di gruppo. «Non basta avere una grande società e tifosi importanti per vincere la Serie B», ha aggiunto l’allenatore, parole rilanciate da Antonio La Rosa del Corriere dello Sport. «Bisogna costruire un’anima e avere giocatori pronti a lottare fino all’ultimo».

Sul fronte delle scelte, il tecnico sembra orientato a confermare Le Douaron dal primo minuto. Per la quarta gara consecutiva cambierà il partner di Palumbo sulla trequarti, mentre sul mercato offensivo è atteso un innesto nel corso del weekend. Intanto Magnani, uno dei volti nuovi, dovrebbe iniziare ad allenarsi con il gruppo da lunedì, come riportato dal Corriere dello Sport a firma di Antonio La Rosa.