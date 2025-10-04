Serie B, sfida in vetta. Il programma della settima giornata e la classifica aggiornata

La Serie B entra nel vivo con la settima giornata di campionato, un turno che si preannuncia ricco di incroci interessanti sia in zona alta che nella lotta per la salvezza. In vetta restano Frosinone e Modena, entrambe a quota 14 punti dopo sei giornate, seguite dal Palermo di Inzaghi che insegue a 12 e punta oggi pomeriggio a La Spezia la settima gara utile di fila.

Come riporta il Corriere dello Sport, i rosanero proveranno a dare continuità al loro momento positivo, mentre il Frosinone sarà impegnato in trasferta contro un Venezia in cerca di riscatto. Subito dietro, Avellino e Cesena inseguono con 11 punti, pronte a sfruttare eventuali passi falsi delle prime.

Tra le altre sfide, spiccano Monza-Catanzaro e Bari-Padova, entrambe in programma alle 15. In serata, chiusura con Cesena-Reggiana (19.30), mentre domani il programma proseguirà con Carrarese-Juve Stabia e Südtirol-Empoli alle 15, Sampdoria-Pescara alle 17.15 e Modena-Entella alle 19.30.

Secondo il Corriere dello Sport, la corsa resta apertissima: con le prime sei squadre racchiuse in tre punti, ogni giornata può ridisegnare la classifica e confermare la grande imprevedibilità di questo campionato.

Classifica – Serie B (dopo 6 giornate)

Frosinone 14

Modena 14

Palermo 12

Avellino 11

Cesena 11

Juve Stabia 10

Südtirol 9

Venezia 9

Monza 8

Padova 8

Carrarese 7

Catanzaro 6

Reggiana 6

Entella 6

Empoli 6

Pescara 5

Bari 3

Spezia 3

Mantova 2

Sampdoria 2

Programma – 7ª giornata di Serie B

Oggi (sabato 4 ottobre)

Avellino–Mantova (15:00)

Bari–Padova (15:00)

Monza–Catanzaro (15:00)

Venezia–Frosinone (15:00)

Spezia–Palermo (17:15)

Cesena–Reggiana (19:30)

Domani (domenica 5 ottobre)

Carrarese–Juve Stabia (15:00)

Südtirol–Empoli (15:00)

Sampdoria–Pescara (17:15)

Modena–Entella (19:30)