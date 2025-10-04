Corriere dello Sport: “Brunori resta in panchina. Le probabili formazioni di Spezia-Palermo”

Alle 17.15, allo stadio “Picco” di La Spezia, il Palermo di Filippo Inzaghi affronta lo Spezia di Luca D’Angelo nella gara valida per l’ottava giornata di Serie B. L’obiettivo dei rosanero è chiaro: centrare il settimo risultato utile consecutivo e confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rosanero confermerà il suo 3-4-2-1 con Joronen tra i pali e Bani al centro della difesa, affiancato da Veroli e Peda, quest’ultimo preferito a Ceccaroni, squalificato. Sulle fasce agiranno Pierozzi e Augello, mentre in mediana spazio a Gomes e Blin. Davanti, Palumbo e Le Douaron supporteranno Pohjanpalo, riferimento offensivo. In panchina Brunori, Gyasi e Segre, pronti a subentrare nella ripresa.

Sul fronte opposto, lo Spezia dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2: Sarr in porta, difesa composta da Wisniewski, Cistana e Mateju. A centrocampo Nagy e Esposito formeranno la coppia centrale, con Candela e Beruatto sugli esterni. Kouda agirà da trequartista alle spalle del tandem offensivo Lapadula–Artistico.

La direzione di gara sarà affidata a Marcenaro di Genova, assistito da Zingarelli e Galimberti; quarto uomo Maccarini, al VAR Prontera, AVAR Del Giovane.

Probabili formazioni

Spezia (3-4-1-2)

Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Beruatto; Kouda; Lapadula, Artistico.

Allenatore: D’Angelo.

A disposizione: Mascardi, Loria, Onofri, Aurelio, Cassata, Comotto, Vignali, Jack, Candelari, Vlahovic, Soleri, Di Serio.

Indisponibili: Bandinelli, Zurkowski.

Squalificati: Hristov.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Veroli, Bani, Peda; Pierozzi, Gomes, Blin, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Diakitè, Segre, Gyasi, Vasic, Giovane, Brunori, Corona.

Indisponibili: Gomis, Bardi, Ranocchia.

Squalificati: Ceccaroni.