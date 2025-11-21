Serie B: Pescara avanti 2-1 a Catanzaro dopo i primi 45

Si è appena conclusa la prima frazione di gioco dell’anticipo di Serie BKT tra Catanzaro e Pescara. Primi 45 minuti in cui ad avere la meglio è stata la formazione ospite, che va al riposo in vantaggio.

Parte forte la formazione di mister Gorgone: al 10′ Di Nardo sfrutta l’assist di Tonin e firma il gol che sblocca il risultato. Non si fa attendere la reazione dei giallorossi, che al 21′ trovano il pari con la rete di Brighetti. Al 37′ tornano in vantaggio gli ospiti, grazie al gol di Corazza, con il Pescara che va al riposo in vantaggio per 2-1.