Serie C girone A: Pro Patria in vantaggio per 1-0 sulla Pergolettese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2025

Si conclude la prima frazione di gioco del match del girone A di Serie C tra Pro Patria e Pergolettese. Avanti i padroni di casa dopo i primi 45 minuti, nonostante le varie occasioni avute dai gialloblu.

Parte subito forte la Pro Patria, cha passa in vantaggio al 14′ grazie alla rete di Mastroianni. I padroni di casa riescono a resistere alle avanzate della formazione ospite, andando al riposo in vantaggio per 1-0.

