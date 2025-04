Serie B: pari tra Carrarese e Catanzaro, Pisa e Salernitana vincono contro Reggiana e Sudtirol. Risultati e classifica aggiornata

Gol e emozioni nelle partite delle ore 15 valide per la 33esima giornata di Serie B. Il Catanzaro fallisce il sorpasso alla Juve Stabia al quinto posto e viene fermato dalla Carrarese che, dopo essersi fatta rimontare sull’ 1 a 0, trova la forza di trovare il pareggio. Il Pisa vola sempre di più verso la Serie A, trionfando 0-2 in casa della Reggiana. In ottica salvezza, inizia nel migliore dei modi l’era Marino sulla panchina della Salernitana, trionfante 2 a 1 contro il Sudtirol. A Cosenza, invece, il Brescia pareggia 1 a 1 facendosi scippare i tre punti a tempo scaduto.

Di seguito i risultati delle ore 15 e la classifica aggiornata:

CARRARESE-CATANZARO 2-2 (43′ Cherubini, 54′ Compagnon, 65′ Pittarello, 81′ Shpendi)

SALERNITANA-SUDTIROL 2-1 (49′ Ghiglione, 60′ Ferrari, 63′ Pietrangeli)

COSENZA-BRESCIA 1-1 (26′ aut. Florenzi, 38′ espulso Cistana, 90’+3 Zilli)

REGGIANA-PISA 0-2 (23′ Lind, 44′ Tramoni, 45’+3 espulso Cigarini)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Sassuolo – 72 punti*

Pisa – 66 punti

Spezia – 58 punti*

Cremonese – 52 punti*

Juve Stabia – 49 punti*

Catanzaro – 48 punti

Palermo – 45 punti

Bari – 44 punti

Cesena – 43 punti*

Modena – 41 punti*

Carrarese – 38 punti

Frosinone – 37 punti*

Mantova – 36 punti*

Brescia – 35 punti

Südtirol – 35 punti

Cittadella – 35 punti*

Salernitana – 33 punti

Reggiana – 32 punti

Sampdoria – 32 punti*

Cosenza – 27 punti

Alle 17:15 la Sampdoria si contenderà i tre punti contro il Cittadella, mentre alle 19:30 andrà in scena il derby emiliano tra Modena e Sassuolo. Alle ore 15 di domani, invece, Cesena e Cremonese riceveranno la visita del Frosinone e della Juve Stabia. A concludere la 33esima giornata sarà Mantova-Spezia, in programma alle ore 17:15.