Corriere dello Sport: “Il Venezia punta su Dagasso. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di Serie B entra in una fase calda e il Bari prova ad accelerare. Dopo l’innesto di Cistana, il club biancorosso è alla ricerca di una seconda punta e di un rinforzo a centrocampo. Come riportano Antonio Guido e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, sabato si è svolto un vertice di mercato tra il presidente Luigi De Laurentiis, collegato da Los Angeles, i direttori sportivi Magalini e Di Cesare e l’allenatore Vivarini.

Giorni di riflessione sul trequartista Giuseppe Caso, 27 anni, in uscita dal Modena e già allenato da Vivarini a Frosinone. Il Bari valuta il profilo, ma intanto si guarda intorno per individuare una seconda punta di ruolo, seguendo più situazioni in evoluzione. A centrocampo, come spiegano ancora Antonio Guido e Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport, è stato sondato il Venezia per Emil Bohinen, 26 anni, norvegese di proprietà del Genoa, che piace anche a Donadoni.

Nel mirino del Bari anche due centrocampisti dello Spezia: Adam Nagy, 30 anni, rimasto in panchina nell’ultima gara contro il Pescara, e Rachid Kouda, 23 anni, di proprietà del Parma. I liguri sono inoltre prossimi a cedere Petko Hristov, 26 anni, all’estero. Sul fronte uscite, Francesco Vicari, 32 anni, ha avuto un contatto con il Mantova, mentre restano in bilico anche i trequartisti Partipilo, Antenucci e Pagano. Tutti movimenti monitorati, come sottolineano Guido e Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport, in un quadro di profonda ristrutturazione.

Si concentra sugli esterni il Catanzaro: piacciono Beruatto e Aurelio, che allo Spezia potrebbero trovare meno spazio con l’arrivo di Sernicola. Con il Modena, invece, sono stati avviati discorsi per Fabio Ponsi, esterno basso mancino già allenato da Aquilani nelle giovanili della Fiorentina. In uscita dal club emiliano Di Chiara, Oudin e Buso, quest’ultimo seguito da Mantova e Reggiana, che valuta anche l’attaccante albanese Çuni.

La Juve Stabia ha colmato il vuoto lasciato da Zuccon, passato al Mantova, con l’arrivo di Zeroli dal Milan, reduce dal prestito al Monza, respingendo l’interesse dello Spezia per Ruggero. L’Empoli è vicino alla chiusura con la Sampdoria per il difensore Carboni, mentre Ignacchiti piace a Reggiana, Avellino e Carrarese.

Nel frattempo il Modena, dopo aver ufficializzato Manuel De Luca, ha acquistato il secondo portiere Abdullah Laidani dall’FC Wil. Il Cesena chiede 500 mila euro allo Spezia per Adamo, a fronte di un’offerta da 300 mila, mentre valuta i profili di Rafia o Valoti e un centravanti, con Cerri in cima alla lista. Il Venezia lavora allo scambio Dagasso-Fila con il Pescara e ha chiuso per Mariani della Vis Pesaro. Risoluzione consensuale, infine, tra il Mantova e il portiere Botti. Un mosaico complesso e in continuo movimento, come ribadiscono Antonio Guido e Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport, che raccontano giorno dopo giorno un mercato sempre più intrecciato.