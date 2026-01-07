Corriere dello Sport: “Luperto per Nicola. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il mercato entra nel vivo e le operazioni si moltiplicano lungo tutta la penisola. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo del nuovo attaccante brasiliano Isaac Aguiar Tomich, classe 2003. Il giocatore arriva dall’Atletico Mineiro a titolo gratuito, con il club brasiliano che ha però mantenuto il 50% dei diritti economici sul cartellino.

Sempre secondo Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, è molto attivo anche il Pisa, protagonista di una campagna acquisti ambiziosa. Dopo aver chiuso il colpo Durosinmi, attaccante nigeriano classe 2001 pagato 9 milioni più 2 di bonus, il club toscano continua a spingere per il centrocampista Cheveyo Tsawa dello Zurigo. L’intesa con il calciatore è già stata raggiunta, mentre resta da limare la distanza con il club svizzero sulla valutazione del cartellino.

Nel frattempo, l’Udinese ha messo a segno un’operazione in prospettiva, ufficializzando l’arrivo del colombiano Juan David Arizala. Il terzino, classe 2004, è stato acquistato per 3 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2030. Un investimento mirato, come sottolinea ancora Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, che conferma la linea giovane del club friulano.

Capitolo Cagliari. La priorità resta il centrocampo e il nome cerchiato in rosso è quello di Nicolussi Caviglia, attualmente alla Fiorentina ma di proprietà del Venezia. I numerosi impegni ravvicinati hanno rallentato la trattativa, ma i rossoblù considerano l’operazione strategica e puntano a chiudere in tempi brevi. La formula è quella del prestito oneroso da 500 mila euro con riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni. Alberto Dossena resta una possibilità sullo sfondo, mentre l’idea Zapata, attaccante del Torino, è frenata dall’elevato ingaggio.

Da monitorare anche la situazione legata a Sebastiano Luperto. Il difensore è finito nel mirino della Cremonese, su esplicita richiesta di Davide Nicola, che lo aveva già allenato a Cagliari. Il club sardo non vorrebbe privarsene, ma il pressing dell’allenatore grigiorosso è forte, soprattutto dopo l’interesse per Marianucci del Napoli. Tutti scenari ricostruiti da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, che fa il punto anche sulle altre trattative.

Sul fronte Torino, proseguono i contatti per David Ricardo del Botafogo, valutato circa 8 milioni di euro. Per la porta resta calda la pista Mandas, profilo gradito a Baroni. In chiusura, il Lecce ha autorizzato Hamza Rafia a sostenere le visite mediche con l’Espérance de Tunis: il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo.