Serie B: le formazioni ufficiali di Catanzaro-Pescara

Il 13° turno di Serie B si apre con l’atteso anticipo del venerdì sera tra Catanzaro e Pescara, in programma allo stadio Nicola Ceravolo. Entrambe le squadre si presentano con formazioni ufficiali, con alcune assenze e scelte importanti.

Nel Catanzaro di mister Aquilani, da segnalare le assenze di Petriccione e Meazzi, mentre la scelta di schierare D’Alessandro e l’incertezza su Oliveri sono tra le principali novità. Ecco gli schieramenti di partenza:

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Di Chiara; Favasuli, Rispoli, Pontisso, D’Alessandro; Oudin, Cisse; Iemmello.

Nel Pescara di mister Gorgone, il reparto difensivo è confermato con Gravillon, Brosco e Corbo, mentre il centrocampo vede l’inclusione di Oliveri. La squadra abruzzese si schiera con il seguente 3-4-2-1:

Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Gravillon, Brosco, Corbo; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia; Tonin, Valzania; Di Nardo.