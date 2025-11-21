TMW: “Non solo Venezia: anche il Palermo su Johnsen della Cremonese”

Il mercato di gennaio si avvicina, e uno dei nomi che sta attirando l’attenzione in Serie B è quello di Dennis Johnsen, attaccante della Cremonese. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, il giocatore classe 1998, che trova poco spazio nella squadra grigiorossa, è nel mirino di diverse squadre, tra cui il Venezia e il Palermo.

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, sarebbe ben felice di riabbracciare il calciatore che ha già allenato in passato. Ma attenzione, perché anche il Palermo, guidato da Filippo Inzaghi, sta monitorando la situazione. I rosanero avevano già pensato a Johnsen quando alla guida della squadra c’era Eugenio Corini, e ora questa idea potrebbe tornare in auge.

Con l’avvicinarsi di gennaio, la situazione di classifica potrebbe influenzare le decisioni di mercato, e la concorrenza tra il Venezia e il Palermo potrebbe farsi sempre più accesa. Se il club arancioneroverde è pronto a riportare Johnsen in Laguna, anche il Palermo potrebbe tornare su un obiettivo di mercato che non ha mai smesso di intrigare.