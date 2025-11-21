Serie A, iniziativa contro la violenza sulle donne: nomi femminili al posto del cognome

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che si celebra il 25 novembre, la Lega Serie A ha lanciato un’importante iniziativa di sensibilizzazione. In vista della 12a giornata di campionato, i giocatori di cinque squadre della Serie A indosseranno maglie speciali con nomi femminili al posto dei propri cognomi, un gesto simbolico per rendere omaggio alle donne e contrastare la violenza di genere.

Le squadre coinvolte sono Cremonese, Lazio, Lecce, Parma e Udinese. I calciatori indosseranno, dunque, i nomi di mogli, madri, fidanzate o altre figure femminili importanti nella loro vita. Tra i partecipanti, Emil Audero porterà il nome “Federica”, Zaccagni quello della moglie “Chiara”, mentre Adrian Bernabé sceglierà il nome “Cristina”.

Questa iniziativa si inserisce in un ampio programma di sensibilizzazione della Serie A contro la violenza sulle donne, che negli anni ha promosso altre azioni di impatto, come il baffo rosso sotto l’occhio dei giocatori e l’hashtag “Un rosso alla violenza”. Anche la Serie B ha contribuito alla causa con il pallone rosa, simbolo della campagna “B4LOVE”, mentre la Serie C ha scelto di adottare fasce da capitano rosse.

Un importante passo per mantenere alta l’attenzione su un tema sempre più urgente e per rafforzare il ruolo dello sport come veicolo di messaggi positivi nella società.