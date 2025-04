Serie B: il Sassuolo si impone 3-1 sul Modena nel derby emiliano. La classifica aggiornata

Il Sassuolo vince il derby emiliano contro il Modena imponendosi per 3-1 al “Braglia” al termine di una gara vivace e ricca di episodi.

Il primo tempo è equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, ma è il Sassuolo a passare in vantaggio al 36’: un errore in uscita del Modena favorisce Berardi, che approfitta di un rimpallo in area e batte Gagno.

Nella ripresa il Modena trova il pareggio al 60’ con una gran conclusione di Santoro dal limite dell’area. Il Sassuolo, però, reagisce immediatamente: al 64’ Laurienté riporta avanti i neroverdi con un sinistro preciso sul secondo palo.

Il colpo del definitivo 1-3 arriva al 76’ con Moro, bravo a finalizzare una bella azione costruita da Iannoni. Nel finale il Modena prova a riaprire il match, trovando anche il gol del 2-3 con Zaro, ma la rete viene annullata dopo revisione al VAR.

Tre punti preziosi per la squadra di Fabio Grosso, che consolida la propria posizione in classifica, mentre il Modena esce sconfitto nonostante una prova coraggiosa.

Ecco la classifica aggiornata:

Sassuolo – 75 punti

Pisa – 66 punti

Spezia – 58 punti

Cremonese – 52 punti

Juve Stabia – 49 punti

Catanzaro – 48 punti

Palermo – 45 punti

Bari – 44 punti

Cesena – 43 punti

Modena – 41 punti

Carrarese – 38 punti

Frosinone – 37 punti

Mantova – 36 punti

Brescia – 35 punti

Südtirol – 35 punti

Sampdoria – 35 punti

Cittadella – 35 punti

Salernitana – 33 punti

Reggiana – 32 punti

Cosenza – 27 punti