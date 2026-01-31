Serie B, Empoli-Modena 0-0: gli highlights del match

Empoli e Modena si dividono la posta in palio con uno 0-0 che racconta una gara combattuta ma povera di emozioni. Al Castellani le due squadre si annullano a vicenda, con poche occasioni nitide e tanta attenzione difensiva. I toscani, prossimo avversario del Palermo, provano a fare la partita soprattutto nel primo tempo, ma senza trovare il guizzo decisivo. Il Modena risponde con ordine e compattezza, portando a casa un punto prezioso. Ne esce un pareggio a reti inviolate che lascia aperti i giudizi e rimanda tutto alle prossime sfide di campionato.

