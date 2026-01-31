Serie B, Empoli-Modena 0-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file5 (5)

Empoli e Modena si dividono la posta in palio con uno 0-0 che racconta una gara combattuta ma povera di emozioni. Al Castellani le due squadre si annullano a vicenda, con poche occasioni nitide e tanta attenzione difensiva. I toscani, prossimo avversario del Palermo, provano a fare la partita soprattutto nel primo tempo, ma senza trovare il guizzo decisivo. Il Modena risponde con ordine e compattezza, portando a casa un punto prezioso. Ne esce un pareggio a reti inviolate che lascia aperti i giudizi e rimanda tutto alle prossime sfide di campionato.

file4 (7)

Serie B, Südtirol-Catanzaro 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file2 (16)

Serie B, Ricci decide allo scadere: Sampdoria-Spezia 1-0. Brunori sostituito al 67′. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo mantova 2-2 (116) Magnani artioli

Bari, si tratta con il Mantova per Artioli: contatti in corso

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
MODESTO MANTOVA

Modesto dopo Pescara-Mantova: «Punto importante, ma mancano cinismo e cattiveria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
gorgone-jpg

Gorgone dopo Pescara-Mantova: «Il gol annullato è imbarazzante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file1 (22)

Brugman dopo Pescara-Mantova: «Voglio riportare la squadra dove merita»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 202546

Serie B: pari a reti bianche tra Sampdoria e Spezia dopo i primi 45. Brunori in campo dal primo minuto

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
2eca6e45-fe46-4e26-a21d-2d4bd2e5b16d

Empoli, Dionisi: «Adesso il Palermo, non partiamo battuti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b5a844c8-29e2-4890-9500-d31e61bedd37

Empoli, Elia: «Contro il Palermo sarà una partita importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 194350

Il Venezia batte 2-1 la Carrarese e conquista la vetta della classifica. Gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 192824

Empoli, Dionisi: «A Palermo partita difficile, affrontiamo una corazzata»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 191254

Serie B: all'Adriatico termina 2-2 tra Pescara e Mantova. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

file6 (2)

