Serie A, Cagliari travolgente: Verona ko 4-0 alla Unipol Domus. La classifica aggiornata

Il Cagliari dilaga e chiude con un netto 4-0 la sfida di Serie A contro il Verona, offrendo una prestazione autoritaria e ricca di qualità. I rossoblù fanno la partita fin dai primi minuti e sbloccano il risultato al 36’ con Mazzitelli, bravo a finalizzare una manovra corale con un preciso tiro rasoterra.

Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio firmato da Kilicsoy, abile a controllare e battere il portiere sugli sviluppi di un corner battuto da Sebastiano Esposito, rete poi convalidata dal VAR.

La gara si mette definitivamente in discesa nella ripresa con l’espulsione di Amin Sarr, che lascia il Verona in dieci uomini. Il Cagliari gestisce il ritmo e colpisce ancora all’84’ con Sulemana, rapido a ribadire in rete in area. Nel recupero arriva anche il poker: Idrissi chiude i conti al 91’, coronando una serata perfetta per i sardi. Per il Verona una sconfitta pesante, senza vere possibilità di reazione.

La classifica aggiornata

Inter – 52

Milan – 47

Napoli – 46

Roma – 43

Juventus – 42

Como – 40

Atalanta – 35

Lazio – 32

Bologna – 30

Udinese – 29

Sassuolo – 29

Cagliari – 28

Cremonese – 23

Parma – 23

Torino – 23

Genoa – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Pisa – 14

Verona – 14