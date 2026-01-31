Serie A, Cagliari travolgente: Verona ko 4-0 alla Unipol Domus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file6 (2)

Il Cagliari dilaga e chiude con un netto 4-0 la sfida di Serie A contro il Verona, offrendo una prestazione autoritaria e ricca di qualità. I rossoblù fanno la partita fin dai primi minuti e sbloccano il risultato al 36’ con Mazzitelli, bravo a finalizzare una manovra corale con un preciso tiro rasoterra.

Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio firmato da Kilicsoy, abile a controllare e battere il portiere sugli sviluppi di un corner battuto da Sebastiano Esposito, rete poi convalidata dal VAR.

La gara si mette definitivamente in discesa nella ripresa con l’espulsione di Amin Sarr, che lascia il Verona in dieci uomini. Il Cagliari gestisce il ritmo e colpisce ancora all’84’ con Sulemana, rapido a ribadire in rete in area. Nel recupero arriva anche il poker: Idrissi chiude i conti al 91’, coronando una serata perfetta per i sardi. Per il Verona una sconfitta pesante, senza vere possibilità di reazione.

La classifica aggiornata

Inter – 52

Milan – 47

Napoli – 46

Roma – 43

Juventus – 42

Como – 40

Atalanta – 35

Lazio – 32

Bologna – 30

Udinese – 29

Sassuolo – 29

Cagliari – 28

Cremonese – 23

Parma – 23

Torino – 23

Genoa – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Pisa – 14

Verona – 14

Altre notizie

file3 (17)

Serie A: Cagliari avanti 2-0 all’intervallo sul Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 195644

Seria A: al “Maradona” il Napoli batte 2-1 la Fiorentina. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 185306

Serie A: al “Maradona” Napoli avanti 1-0 sulla Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Alberto Gilardino (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Pisa, Gilardino a rischio esonero: contatti con Gianpaolo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 182019

Napoli-Fiorentina, lo striscione della Curva B per la Sicilia colpita dal ciclone Harry: «Che il Sud torni a brillare»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
96-gilardino

Pisa in silenzio stampa dopo il ko con il Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
nicola-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Cremonese-Inter, i convocati di Nicola: c’è Johnsen, obiettivo di mercato del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
tramoni (1)

Tramoni, social in fiamme: i tifosi del Palermo protestano, spunta il like del giocatore

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-31 164612

Pisa ko anche col Sassuolo: Tramoni non basta, nerazzurri ultimi in classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Resta per distruggere Gasperini

Corriere dello Sport: “Lookman verso il Fenerbahçe. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
gilardino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pisa, Gilardino blinda Tramoni: «Resta con noi, scelta condivisa»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 095845

Alessia, il tifo che unisce oltre i colori: Venezia e Palermo insieme

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file6 (2)

Serie A, Cagliari travolgente: Verona ko 4-0 alla Unipol Domus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file5 (5)

Serie B, Empoli-Modena 0-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file4 (7)

Serie B, Südtirol-Catanzaro 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file3 (17)

Serie A: Cagliari avanti 2-0 all’intervallo sul Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
file2 (16)

Serie B, Ricci decide allo scadere: Sampdoria-Spezia 1-0. Brunori sostituito al 67′. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026