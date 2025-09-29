Il Mantova in ritiro in Campania. Monza, Bianco trema: c’è Corini?

Momento delicato per le due squadre lombarde della Serie B. A Monza la panchina di Paolo Bianco è sempre più in bilico dopo la sconfitta casalinga con il Padova, secondo ko nelle ultime tre partite. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il turno infrasettimanale sarà decisivo: al tecnico restano una o due prove della verità, dopodiché la società prenderà una decisione definitiva.

Già avviati i contatti con Eugenio Corini, ex allenatore della Cremonese per cinque giornate nella scorsa stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, Corini sarebbe pronto a subentrare qualora Bianco non riuscisse a ottenere risultati contro Empoli e Catanzaro. Una mossa che conferma la tensione crescente in Brianza.

Diversa la situazione a Mantova, dove Davide Possanzini, pur dopo la pesante sconfitta casalinga per 1-5 contro il Frosinone (con due rigori sbagliati) e la dura contestazione dei tifosi, resta saldo al suo posto. La società, riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, ha scelto la via della fiducia e della compattezza.

In vista della doppia trasferta in Campania, martedì contro la Juve Stabia e sabato con l’Avellino, il Mantova ha deciso di partire oggi e fermarsi tutta la settimana al Sud. L’obiettivo, sottolinea la Gazzetta dello Sport, è permettere al tecnico di lavorare soprattutto sulla testa dei giocatori: troppi gli errori dovuti a mancanza di concentrazione e al difficile inserimento dei nuovi acquisti.