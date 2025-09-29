Gazzetta dello Sport: “Palermo-Venezia, attesa da big match”
Vitale sulla Gazzetta dello Sport: «Facile pensare a un nuovo sold out al Barbera»
Cresce l’attesa per il big match di Serie B tra Palermo e Venezia. Come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i dati della prevendita confermano l’entusiasmo del pubblico rosanero: fino a ieri erano stati staccati 25.321 tagliandi.
Un trend ormai consolidato che, secondo Vitale sulla Gazzetta dello Sport, segue le precedenti gare interne della formazione di Inzaghi. Non è difficile immaginare che la quota dei 30 mila spettatori venga nuovamente superata, replicando i grandi numeri già visti al Barbera nelle ultime settimane.
Un segnale forte di vicinanza alla squadra, come sottolinea ancora Fabrizio Vitale sul Gazzetta dello Sport, e la conferma di quanto il fattore pubblico stia diventando un’arma in più per il Palermo nella corsa ai vertici della classifica.