Si conclude sul risultato di 2 a 2 il match della 23esima giornata di Serie B tra Cremonese e Modena. Padroni di casa subito in vantaggio con Vandeputte e poi rimontati per via dei sigilli di Di Pardo e Palumbo. Nella ripresa il gol di De Luca evita la sconfitta dei grigiorossi. Di seguito gli highlights della partita:

