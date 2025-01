Serie C Girone B, Vis Pesaro ribaltata: la Ternana vince 2 a 1 e vola al secondo posto. La classifica aggiornata

Tre punti importanti per mantenere il passo dell’Entella. La Ternana vince in rimonta per 2 a 1 contro la Vis Pesaro, in occasione del match della 24esima giornata del Girone B di Serie C, e vola al secondo posto a quota 48 punti. Una prestazione di carattere dei padroni di casa che, nonostante la rete di Cannavò per la formazione biancorossa, mantiene il piede sull’acceleratore e trova prima il pareggio con Cianci e poi il gol vittoria con Donati. Gli uomini di Ignazio Abate staccano di due punti la Torres e vanno, dunque, a -5 dalla capolista Entella.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Entella – 53 punti

Ternana – 48 punti

Torres – 46 punti

Pescara – 43 punti

Vis Pesaro – 42 punti

Arezzo – 39 punti

Pineto – 35 punti

Rimini – 32 punti

Pianese – 32 punti

Gubbio – 29 punti

Capri – 29 punti

Perugia – 28 punti

Ascoli – 27 punti

Campobasso – 27 punti

Pontedera – 24 punti

Spal – 24 punti

Lucchese – 23 punti

Milan U23 – 19 punti

Sestri Levante – 18 punti

Legnago Salus – 15 punti