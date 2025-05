Serie B, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: ecco come funziona la classifica avulsa

Niente spareggi: in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, promozioni, retrocessioni e posizioni nella griglia playoff e playout vengono stabilite seguendo i criteri ufficiali dettati dal regolamento della Lega Serie B. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, l’unico strumento valido in questi casi è la classifica avulsa.

Ecco i criteri, in ordine gerarchico:

Punti ottenuti negli scontri diretti tra le squadre interessate (vale anche per i gruppi di più di due squadre).

Differenza reti negli stessi scontri diretti.

Differenza reti totale nell’intero campionato.

Maggior numero di gol segnati nell’intero campionato.

Sorteggio, solo se tutti gli altri criteri non sono sufficienti a stabilire un ordine.

Queste regole sono fondamentali non solo per promozioni e retrocessioni dirette, ma anche per stabilire chi giocherà in casa nel turno preliminare dei playoff o per determinare l’accoppiamento dei playout.