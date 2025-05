Gazzetta dello Sport: “Serie B, il grande rompicapo”

A 90 minuti dal termine della stagione regolare, la Serie B resta un autentico rompicapo, con numerose combinazioni ancora possibili per determinare la griglia dei playoff, i playout e le ultime due retrocessioni. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’unico verdetto certo per il Palermo è la qualificazione matematica agli spareggi: resta da capire in quale posizione i rosanero affronteranno il turno preliminare.

Playoff: il Palermo è dentro, ma si gioca il piazzamento

Con 52 punti, il Palermo può ancora ambire al quinto o sesto posto, anche se è già certo della partecipazione ai playoff. Secondo Binda, «il Palermo va ai playoff col pareggio; se perde, deve cadere anche il Cesena o non deve vincere il Bari». Tuttavia, i rosanero vogliono migliorare la propria posizione per giocare in casa e avere due risultati su tre a disposizione nel preliminare. Il quinto posto è difficile, ma non impossibile: servono i 3 punti contro la Carrarese e risultati favorevoli da Castellammare (Juve Stabia-Sampdoria) e Mantova (Catanzaro).

Palermo 5°: vincere contro la Carrarese, sperare che la Juve Stabia perda e che il Catanzaro non vinca.

Palermo 6°: vincere e sperare che il Catanzaro non vinca; oppure pareggiare, con sconfitta del Catanzaro e non vittoria del Cesena.

Palermo 7°: posizione attuale, confermata anche con vittoria se vincono anche Catanzaro e Juve Stabia.

Palermo 8°: si verifica solo se il Cesena fa un risultato migliore dei rosa, tranne nel caso in cui il Palermo pareggia, il Cesena vince e il Catanzaro perde (in quel caso il Palermo resta settimo per differenza reti).

Gli altri verdetti: promozione e salvezza ancora in bilico

Come spiega Binda, restano da assegnare il terzo posto (tra Spezia e Cremonese), gli ultimi due accessi ai playoff (con Cesena e Bari in bilico) e una lotta salvezza mozzafiato che coinvolge Frosinone, Sampdoria, Brescia, Salernitana, Cittadella e Mantova. I calcoli sono infiniti: tra scontri diretti, classifiche avulse e differenze reti, sarà un’ultima giornata da cuore forte