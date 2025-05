Serie B, caos Brescia: ipotesi ritorno al format a 22 squadre

Il caso Brescia, che sta agitando la Serie B nelle ultime ore, potrebbe avere ripercussioni dirette sulla prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, diverse società di cadetteria starebbero valutando l’ipotesi di tornare al format a 22 squadre, per evitare una lunga estate di ricorsi e contenziosi legali.

La proposta servirebbe a salvare sia la Sampdoria che il Brescia, evitando la retrocessione anche alle ultime due classificate Cosenza e Cittadella, che potrebbero però essere sacrificate per fare spazio alle quattro promosse dalla Serie C. Resta da capire come verrebbe gestita la transizione.

L’ultima Serie B a 22 squadre risale al 2017-2018. Quella stagione si concluse con l’esclusione di Cesena, Bari e Avellino. Da allora, il format fu ridotto, arrivando nel 2018-19 addirittura a 19 squadre.