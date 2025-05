Schira: “Palermo, Buttaro cambia agente”

Potrebbe essere lontano da Palermo il futuro di Alessio Buttaro. Il giovane terzino rosanero, infatti, ha deciso di cambiare agente, un segnale che potrebbe preludere a novità in vista del prossimo calciomercato estivo.

A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Nicolò Schira, che sul proprio profilo X ha scritto:

“Escl. – Il terzino del #Palermo Alessio #Buttaro cambia agente. In pole position Epic Sport Italy. #calciomercato”.

Il cambio di procuratore, con Epic Sport Italy in pole position per rappresentarlo, alimenta i dubbi sul prosieguo della sua avventura in rosanero. Dopo una stagione con alti e bassi, il classe 2002 potrebbe valutare nuove opportunità, mentre il Palermo si prepara a definire le strategie per il futuro.

